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اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

لحق الفريق الكروي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الدرعية "درجة أولى"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين "وديًا" على أرض ملعب نادي الهلال.

وشهد اللقاء مشاركة محترف الهلال البرازيلي بيريرا للمرة الأولى.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الدرعية بهدف السبق، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله الحمدان من إدراك التعادل.
ووقف جارديم خلال المباراة على مستويات عددٍ من اللاعبين تحضيرًا لمواجهة الفريق أمام التعاون الجمعة "دوريًا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية
سبق

لحق الفريق الكروي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الدرعية "درجة أولى"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين "وديًا" على أرض ملعب نادي الهلال.

وشهد اللقاء مشاركة محترف الهلال البرازيلي بيريرا للمرة الأولى.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الدرعية بهدف السبق، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله الحمدان من إدراك التعادل.
ووقف جارديم خلال المباراة على مستويات عددٍ من اللاعبين تحضيرًا لمواجهة الفريق أمام التعاون الجمعة "دوريًا".

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:09 PM

اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,341

لحق الفريق الكروي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الدرعية "درجة أولى"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين "وديًا" على أرض ملعب نادي الهلال.

وشهد اللقاء مشاركة محترف الهلال البرازيلي بيريرا للمرة الأولى.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الدرعية بهدف السبق، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله الحمدان من إدراك التعادل.
ووقف جارديم خلال المباراة على مستويات عددٍ من اللاعبين تحضيرًا لمواجهة الفريق أمام التعاون الجمعة "دوريًا".

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