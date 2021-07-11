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كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

تزين بيته بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف وعلى مدار اليوم

أزال المواطن نائل الشمري من حائل أسوار منزله وفتح أبوابه وذلك كمضيف ومشب مفتوح لعابري الطريق.

وتفصيلًا أوضح الشمري لبرنامج mbc في أسبوع في قصة منصور المزهم عن كرم رجل من حائل، منزله دون أبواب ولا أسوار ويستقبل الضيوف يوميًا: "قمت بإزالة جدار المنزل وهذا يدل على أمن الوطن وقد جاورت جبل حائل الذي يتزين بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف والكرم من طبع أهل حائل وأنا قطرة من بحر كرمهم.

وعلى مدار اليوم لا يخلو منزل الشمري من الزائرين والضيوف وعن ذلك يقول: "المجالس المفتوحة عادة متوارثة لأهل حائل تجسد كرمهم وترابطهم وربما قصرنا في هذه العادة الحميدة التي توارثناها من الأجداد.

في ذات السياق وتعليقًا على هذا الموقف أضاف رشيد العليقي مؤرخ اجتماعي أن الشبات والمجالس الشعبية المفتوحة سمة من سمات المجتمع الحائلي منذ أكثر من 100 عام ولها دور في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس ومعرفة أحوالهم فلا غرابة أن تزال أسوار المنازل وتُشرّع الأبواب في أرض حاتم الطائي.

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كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا
سبق

أزال المواطن نائل الشمري من حائل أسوار منزله وفتح أبوابه وذلك كمضيف ومشب مفتوح لعابري الطريق.

وتفصيلًا أوضح الشمري لبرنامج mbc في أسبوع في قصة منصور المزهم عن كرم رجل من حائل، منزله دون أبواب ولا أسوار ويستقبل الضيوف يوميًا: "قمت بإزالة جدار المنزل وهذا يدل على أمن الوطن وقد جاورت جبل حائل الذي يتزين بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف والكرم من طبع أهل حائل وأنا قطرة من بحر كرمهم.

وعلى مدار اليوم لا يخلو منزل الشمري من الزائرين والضيوف وعن ذلك يقول: "المجالس المفتوحة عادة متوارثة لأهل حائل تجسد كرمهم وترابطهم وربما قصرنا في هذه العادة الحميدة التي توارثناها من الأجداد.

في ذات السياق وتعليقًا على هذا الموقف أضاف رشيد العليقي مؤرخ اجتماعي أن الشبات والمجالس الشعبية المفتوحة سمة من سمات المجتمع الحائلي منذ أكثر من 100 عام ولها دور في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس ومعرفة أحوالهم فلا غرابة أن تزال أسوار المنازل وتُشرّع الأبواب في أرض حاتم الطائي.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:14 PM

كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

تزين بيته بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف وعلى مدار اليوم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
3,771

أزال المواطن نائل الشمري من حائل أسوار منزله وفتح أبوابه وذلك كمضيف ومشب مفتوح لعابري الطريق.

وتفصيلًا أوضح الشمري لبرنامج mbc في أسبوع في قصة منصور المزهم عن كرم رجل من حائل، منزله دون أبواب ولا أسوار ويستقبل الضيوف يوميًا: "قمت بإزالة جدار المنزل وهذا يدل على أمن الوطن وقد جاورت جبل حائل الذي يتزين بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف والكرم من طبع أهل حائل وأنا قطرة من بحر كرمهم.

وعلى مدار اليوم لا يخلو منزل الشمري من الزائرين والضيوف وعن ذلك يقول: "المجالس المفتوحة عادة متوارثة لأهل حائل تجسد كرمهم وترابطهم وربما قصرنا في هذه العادة الحميدة التي توارثناها من الأجداد.

في ذات السياق وتعليقًا على هذا الموقف أضاف رشيد العليقي مؤرخ اجتماعي أن الشبات والمجالس الشعبية المفتوحة سمة من سمات المجتمع الحائلي منذ أكثر من 100 عام ولها دور في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس ومعرفة أحوالهم فلا غرابة أن تزال أسوار المنازل وتُشرّع الأبواب في أرض حاتم الطائي.

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