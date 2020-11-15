آخر أرقام "عدو البشرية" .. 53.7 مليون إصابة و1.31 مليون وفاة

تصدّرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند فالبرازيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا "حول العالم 53 مليوناً و693 ألفاً و587 حالة حتى مساء أمس.

وتسبّب الفيروس -وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء- في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص.

وتصدّرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وكولومبيا، وإيطاليا، والمكسيك.