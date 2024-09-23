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ملك البحرين يصل جدة.. وأمير مكة على رأس مستقبليه

وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة، اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

كما كان في استقباله: مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملك البحرين يصل جدة.. وأمير مكة على رأس مستقبليه
سبق

وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة، اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

كما كان في استقباله: مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:59 PM

ملك البحرين يصل جدة.. وأمير مكة على رأس مستقبليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة، اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

كما كان في استقباله: مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

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