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أمين عسير يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية

تهدف لرفع مستوى التنظيم والمساهمة في إحداث النهضة

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، مع رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ، على عدد من المشروعات التنموية، التي تنفذها البلدية بالمحافظة، حالياً، والتي تستهدف عدة محاور رئيسة تساهم في رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة.

وأكد "الحميدي"، خلال الجولة التفقدية، على أهمية المشروعات التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن، وذلك نظراً لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة.

وقال: تمت مناقشة مشروعات "استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، دراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الاحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، دراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، دراسة فتح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بدءاً من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غرباً".

وأشار "الحميدي" إلى مناقشة دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، دراسة تطوير طريق الملك عبدالعزيز، دراسة تطوير منطقة الصناعية القديمة، نقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخراً وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأضاف أمين عسير: هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافداً اقتصادياً كبيراً وهاماً وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية فضلاً عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حالياً في المحافظة.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عسير يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية
سبق

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، مع رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ، على عدد من المشروعات التنموية، التي تنفذها البلدية بالمحافظة، حالياً، والتي تستهدف عدة محاور رئيسة تساهم في رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة.

وأكد "الحميدي"، خلال الجولة التفقدية، على أهمية المشروعات التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن، وذلك نظراً لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة.

وقال: تمت مناقشة مشروعات "استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، دراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الاحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، دراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، دراسة فتح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بدءاً من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غرباً".

وأشار "الحميدي" إلى مناقشة دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، دراسة تطوير طريق الملك عبدالعزيز، دراسة تطوير منطقة الصناعية القديمة، نقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخراً وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأضاف أمين عسير: هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافداً اقتصادياً كبيراً وهاماً وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية فضلاً عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حالياً في المحافظة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:40 PM

أمين عسير يقف ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية

تهدف لرفع مستوى التنظيم والمساهمة في إحداث النهضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، مع رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ، على عدد من المشروعات التنموية، التي تنفذها البلدية بالمحافظة، حالياً، والتي تستهدف عدة محاور رئيسة تساهم في رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة.

وأكد "الحميدي"، خلال الجولة التفقدية، على أهمية المشروعات التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن، وذلك نظراً لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة.

وقال: تمت مناقشة مشروعات "استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، دراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الاحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، دراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، دراسة فتح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بدءاً من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غرباً".

وأشار "الحميدي" إلى مناقشة دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، دراسة تطوير طريق الملك عبدالعزيز، دراسة تطوير منطقة الصناعية القديمة، نقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخراً وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأضاف أمين عسير: هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافداً اقتصادياً كبيراً وهاماً وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية فضلاً عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حالياً في المحافظة.

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