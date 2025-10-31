"الإقليمي الصحي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكتة الدماغية بجازان

"شبلي": تتضمن أركاناً تعريفية بأعراضها وعوامل خطورتها والوقاية منها

برعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان دشن مساعد المدير العام لشؤون المرضى بصحة جازان محمد الغرابي، فعالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية تحت شعار "استغل الوقت الثمين "وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية بمجمع كادي مول بجازان .



وأوضح مدير المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان الدكتور أحمد شبلي بأن المعرض يضم عدداً من الأركان التعريفية بأعراض السكتة الدماغية وعوامل الخطورة وطرق الوقاية منها، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات السكتة الدماغية وتقديم الخدمة العلاجية عبر تقنية الطب الاتصالي عبر مستشفيات صحة جازان .



وأضاف بأن الحملة تضم عدداً من الفعاليات كالمعرض التوعوي الذي يضم الأركان التي تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع، وتوضيح طرق التعامل مع من تظهر عليهم بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض، والمخاطر المحتملة، خصوصاً وأن عامل الوقت يعد من أهم العناصر التي تساعد في إنقاذ حياة المرضى المصابين عند بداية تلقيهم للعلاج بإذن الله. منوهاً بمشاركة عديد الفرق التطوعية والتوعوية في الحملة وذلك من خلال انتشارهم في الحدائق والمنتزهات العامة لتقديم الجرعات التوعوية بالسكتة الدماغية.



وبين "الشبلي" أن الفعاليات التوعوية الخاصة بحملة اليوم العالمي للسكتة الدماغية تستمر لمدة ستة شهور، تجوب مراكز ومحافظات منطقة جازان وتستهدف من خلالها كافة الفئات العمرية من المجتمع خصوصاً ممن فوق الـ١٥ عاماً بهدف تعزيز الوعي بالسكتة الدماغية والوقاية من الإصابة بها وعوامل الخطورة، وكيفية التعامل عند الإصابة لاسمح الله والتي تساعد في عملية تقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب.