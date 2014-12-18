النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجرعة المعززة لكورونا هل توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة لـ"أوميكرون"؟

قام باحثون بريطانيون بتحليل التأثير المحتمل للجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة تصل إلى ما يقرب من 85 في المئة.

درجة الحماية التي توفرها الجرعة المعززة ضد أوميكرون، تعد بحسب الدراسة أدنى بقليل من مستويات الحماية التي توفرها الجرعات الأساسية ضد فيروس كورونا بشكل عام.

ولا تزال الجرعة الإضافية من اللقاحات المضادة للوباء توفر حماية للكثيرين بحيث تحول دون تدهور حالتهم إلى حد يتطلب العلاج داخل المستشفيات.

ويستند نموذج التحليل الذي يستخدمه فريق البحث بكلية لندن الملكية "أمبريال كوليدج" إلى معلومات محدودة عن المتحور أوميكرون.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجرعة المعززة لكورونا هل توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة لـ"أوميكرون"؟
سبق

قام باحثون بريطانيون بتحليل التأثير المحتمل للجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة تصل إلى ما يقرب من 85 في المئة.

درجة الحماية التي توفرها الجرعة المعززة ضد أوميكرون، تعد بحسب الدراسة أدنى بقليل من مستويات الحماية التي توفرها الجرعات الأساسية ضد فيروس كورونا بشكل عام.

ولا تزال الجرعة الإضافية من اللقاحات المضادة للوباء توفر حماية للكثيرين بحيث تحول دون تدهور حالتهم إلى حد يتطلب العلاج داخل المستشفيات.

ويستند نموذج التحليل الذي يستخدمه فريق البحث بكلية لندن الملكية "أمبريال كوليدج" إلى معلومات محدودة عن المتحور أوميكرون.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:22 AM

الجرعة المعززة لكورونا هل توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة لـ"أوميكرون"؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
590

قام باحثون بريطانيون بتحليل التأثير المحتمل للجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة تصل إلى ما يقرب من 85 في المئة.

درجة الحماية التي توفرها الجرعة المعززة ضد أوميكرون، تعد بحسب الدراسة أدنى بقليل من مستويات الحماية التي توفرها الجرعات الأساسية ضد فيروس كورونا بشكل عام.

ولا تزال الجرعة الإضافية من اللقاحات المضادة للوباء توفر حماية للكثيرين بحيث تحول دون تدهور حالتهم إلى حد يتطلب العلاج داخل المستشفيات.

ويستند نموذج التحليل الذي يستخدمه فريق البحث بكلية لندن الملكية "أمبريال كوليدج" إلى معلومات محدودة عن المتحور أوميكرون.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,424

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة