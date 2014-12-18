الجرعة المعززة لكورونا هل توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة لـ"أوميكرون"؟

قام باحثون بريطانيون بتحليل التأثير المحتمل للجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" ليصلوا إلى استنتاج مفاده أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة تصل إلى ما يقرب من 85 في المئة.



درجة الحماية التي توفرها الجرعة المعززة ضد أوميكرون، تعد بحسب الدراسة أدنى بقليل من مستويات الحماية التي توفرها الجرعات الأساسية ضد فيروس كورونا بشكل عام.



ولا تزال الجرعة الإضافية من اللقاحات المضادة للوباء توفر حماية للكثيرين بحيث تحول دون تدهور حالتهم إلى حد يتطلب العلاج داخل المستشفيات.



ويستند نموذج التحليل الذي يستخدمه فريق البحث بكلية لندن الملكية "أمبريال كوليدج" إلى معلومات محدودة عن المتحور أوميكرون.