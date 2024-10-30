النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل
سبق

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
12:29 AM

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
110

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,811
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة