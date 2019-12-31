النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أكثر من عامين.. صحف هندية تتناقل مشهد ناقة وصاحبها من السعودية

تحت شعار "نحن نحصد الحب الذي نزرعه"

"نحن نحصد ما نزرع"، وهذا ما حدث مع سعودي وناقته، كما ظهر في فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، بث موظف الغابات الهندي سوسانتا ناندا، منذ أيام، شريط فيديو على صفحته بموقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، تظهر فيه ناقة وهي تحتضن صاحبها، فتلف رقبتها حول رقبته ورأسه؛ بينما نسمع صوت شخص يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها ويعلق قائلًا "لا إله إلا الله".

ويعلق "ناندا" قائلًا: "نحن نحصد ما نزرع، غاب صاحب الناقة عنها عدة أيام، وعند عودته أمطرته الناقة بحبها".

وبحثت "سبق" عن الفيديو الذي تناقلته الصحف الهندية، فظهر أنه التُقط بالسعودية منذ أكثر من عامين، ونشر على صفحة "الباسل السويلمي" وفيه يروي صاحب المقطع قصته ويقول: "الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب"، ويضيف "السويلمي": الناقة (مريفة) تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله".

وكما حصد زراع الحب، حصد المقطع حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين، يقول المشاهد ساجيف بايلي معلقًا: "لم أكن مخطئًا حين حلمت بامتلاك مزرعة حيوانات، الحيوانات هي الحب"، ويقول المشاهد ديبتانجو: "الحيوانات تستحق الحب الذي نمنحه لها، إنها ترده حبًّا بحب، وبلا شروط".

صحف هندية سعودي وناقته نحن نحصد مانزرع ناقة تحتضن صاحبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أكثر من عامين.. صحف هندية تتناقل مشهد ناقة وصاحبها من السعودية
سبق

"نحن نحصد ما نزرع"، وهذا ما حدث مع سعودي وناقته، كما ظهر في فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، بث موظف الغابات الهندي سوسانتا ناندا، منذ أيام، شريط فيديو على صفحته بموقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، تظهر فيه ناقة وهي تحتضن صاحبها، فتلف رقبتها حول رقبته ورأسه؛ بينما نسمع صوت شخص يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها ويعلق قائلًا "لا إله إلا الله".

ويعلق "ناندا" قائلًا: "نحن نحصد ما نزرع، غاب صاحب الناقة عنها عدة أيام، وعند عودته أمطرته الناقة بحبها".

وبحثت "سبق" عن الفيديو الذي تناقلته الصحف الهندية، فظهر أنه التُقط بالسعودية منذ أكثر من عامين، ونشر على صفحة "الباسل السويلمي" وفيه يروي صاحب المقطع قصته ويقول: "الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب"، ويضيف "السويلمي": الناقة (مريفة) تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله".

وكما حصد زراع الحب، حصد المقطع حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين، يقول المشاهد ساجيف بايلي معلقًا: "لم أكن مخطئًا حين حلمت بامتلاك مزرعة حيوانات، الحيوانات هي الحب"، ويقول المشاهد ديبتانجو: "الحيوانات تستحق الحب الذي نمنحه لها، إنها ترده حبًّا بحب، وبلا شروط".

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
10:02 AM

بعد أكثر من عامين.. صحف هندية تتناقل مشهد ناقة وصاحبها من السعودية

تحت شعار "نحن نحصد الحب الذي نزرعه"

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
23,864

"نحن نحصد ما نزرع"، وهذا ما حدث مع سعودي وناقته، كما ظهر في فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، بث موظف الغابات الهندي سوسانتا ناندا، منذ أيام، شريط فيديو على صفحته بموقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، تظهر فيه ناقة وهي تحتضن صاحبها، فتلف رقبتها حول رقبته ورأسه؛ بينما نسمع صوت شخص يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها ويعلق قائلًا "لا إله إلا الله".

ويعلق "ناندا" قائلًا: "نحن نحصد ما نزرع، غاب صاحب الناقة عنها عدة أيام، وعند عودته أمطرته الناقة بحبها".

وبحثت "سبق" عن الفيديو الذي تناقلته الصحف الهندية، فظهر أنه التُقط بالسعودية منذ أكثر من عامين، ونشر على صفحة "الباسل السويلمي" وفيه يروي صاحب المقطع قصته ويقول: "الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب"، ويضيف "السويلمي": الناقة (مريفة) تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله".

وكما حصد زراع الحب، حصد المقطع حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين، يقول المشاهد ساجيف بايلي معلقًا: "لم أكن مخطئًا حين حلمت بامتلاك مزرعة حيوانات، الحيوانات هي الحب"، ويقول المشاهد ديبتانجو: "الحيوانات تستحق الحب الذي نمنحه لها، إنها ترده حبًّا بحب، وبلا شروط".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,996
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة