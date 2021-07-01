أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم.
وأوضحت أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، المتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية.
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"هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية"
يُعدّ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم.
وأوضحت أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، المتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية.
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم.
"هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية"
يُعدّ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم.
وأوضحت أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، المتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية.