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موسى عطيف لـ"سبق": نعمل حالياً على تطوير البنية التحتية لتوفير "توصيل المشاوير"

تطبيق "زاهب" يحصل على ترخيص هيئة النقل

قال مدير الموارد البشرية بتطبيق "زاهب"، موسى عطيف، إنهم سيطلقون حملتهم الجديدة بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي؛ لمواكبة تطلعات المستخدمين، لافتاً إلى أن إدارة الشركة تقوم بإعادة هيكلة لتوسعة البنية التحتية، وإعادة تصميم العلامة التجارية، بالإضافة لإعادة تموضع التطبيق في السوق السعودي.

وأضاف "عطيف" لـ"سبق"، أن التطبيق يوفر لمستخدميه جميع خدمات الدفع: Master Card, Apple pay, STC Pay, مدى.

ويعتبر "زاهب" تطبيقًا لوجيستيًا، لتوصيل مشاوير الأفراد بهدف وضع قيمته المضافة وتقديم خدماته المحققة لتطلعات المستخدمين في ظلّ تزايد الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بالمملكة.

كما حصل التطبيق مؤخرًا على تصريح الهيئة العامة للنقل، ويسعى فريق "زاهب" بنهاية العام الحالي لإطلاق نسخته المطورة تحسينًا لتجربة العميل.

يذكر أن تطبيق "زاهب" يعد أحد التطبيقات المعتمدة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعمل على تحسين تجربة العميل في خدمات التوصيل، وتقديم تجربة متكاملة في السوق السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسى عطيف لـ"سبق": نعمل حالياً على تطوير البنية التحتية لتوفير "توصيل المشاوير"
سبق

قال مدير الموارد البشرية بتطبيق "زاهب"، موسى عطيف، إنهم سيطلقون حملتهم الجديدة بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي؛ لمواكبة تطلعات المستخدمين، لافتاً إلى أن إدارة الشركة تقوم بإعادة هيكلة لتوسعة البنية التحتية، وإعادة تصميم العلامة التجارية، بالإضافة لإعادة تموضع التطبيق في السوق السعودي.

وأضاف "عطيف" لـ"سبق"، أن التطبيق يوفر لمستخدميه جميع خدمات الدفع: Master Card, Apple pay, STC Pay, مدى.

ويعتبر "زاهب" تطبيقًا لوجيستيًا، لتوصيل مشاوير الأفراد بهدف وضع قيمته المضافة وتقديم خدماته المحققة لتطلعات المستخدمين في ظلّ تزايد الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بالمملكة.

كما حصل التطبيق مؤخرًا على تصريح الهيئة العامة للنقل، ويسعى فريق "زاهب" بنهاية العام الحالي لإطلاق نسخته المطورة تحسينًا لتجربة العميل.

يذكر أن تطبيق "زاهب" يعد أحد التطبيقات المعتمدة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعمل على تحسين تجربة العميل في خدمات التوصيل، وتقديم تجربة متكاملة في السوق السعودي.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
07:47 PM

موسى عطيف لـ"سبق": نعمل حالياً على تطوير البنية التحتية لتوفير "توصيل المشاوير"

تطبيق "زاهب" يحصل على ترخيص هيئة النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير الموارد البشرية بتطبيق "زاهب"، موسى عطيف، إنهم سيطلقون حملتهم الجديدة بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي؛ لمواكبة تطلعات المستخدمين، لافتاً إلى أن إدارة الشركة تقوم بإعادة هيكلة لتوسعة البنية التحتية، وإعادة تصميم العلامة التجارية، بالإضافة لإعادة تموضع التطبيق في السوق السعودي.

وأضاف "عطيف" لـ"سبق"، أن التطبيق يوفر لمستخدميه جميع خدمات الدفع: Master Card, Apple pay, STC Pay, مدى.

ويعتبر "زاهب" تطبيقًا لوجيستيًا، لتوصيل مشاوير الأفراد بهدف وضع قيمته المضافة وتقديم خدماته المحققة لتطلعات المستخدمين في ظلّ تزايد الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بالمملكة.

كما حصل التطبيق مؤخرًا على تصريح الهيئة العامة للنقل، ويسعى فريق "زاهب" بنهاية العام الحالي لإطلاق نسخته المطورة تحسينًا لتجربة العميل.

يذكر أن تطبيق "زاهب" يعد أحد التطبيقات المعتمدة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعمل على تحسين تجربة العميل في خدمات التوصيل، وتقديم تجربة متكاملة في السوق السعودي.

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