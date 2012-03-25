"جزائية جدة" تُصْدِر حكماً بسجن المعتدين على مراقبي البلدية ورجال الأمن

أحكام نهائية بالسجن لمدة عام على المعتدين الـ4 وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة أحكاماً نهائية بالسجن لمدة عام على 4 معتدين على مراقبي بلدية الجنوب التابعة لأمانة محافظة جدة أثناء أداء مهامهم في إزالة تعديات محطة وقود، وإلزام المعتدين بسداد قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبات الرسمية، وإلزامهم بغرامة مالية.

وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أنه متابعةً لقضية الاعتداء على مراقبي أمانة جدة، والتي حدثت في رمضان الماضي من عام 1441هـ حيث تعرض اثنان من مراقبي بلدية الجنوب التابعة لأمانة محافظة جدة للاعتداء بالضرب من قبل مواطنين أثناء أداء عملهما، كما تعرض رجال أمن من شرطة البلدية للاعتداء وصدم سيارتهم، فيما نُقل مراقبو البلدية للمستشفى؛ أحدهما كسر في أضلاعه، والآخر إصابة في الوجه وذلك إثر قيامهما بمهمة إزالة اعتداءات على أراضٍ للدولة بطريق مكة القديم، وفوجئ فريق الإزالة بأشخاص يحاولون منعهم من أداء مهامهم، حاملين العصي والهراوات، ويلاحقون الفريق بسياراتهم والاصطدام بهم.

فقد قامت الأمانة باتخاذ الإجراءات النظامية القانونية في حينه لحماية موظفيها.