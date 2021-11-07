سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات. وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد. وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.

بالصور.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا داخل منزل عبدالرحمن السلماني سبق 2021-11-07 سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات.



وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد.



وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 01:55 AM

بالصور.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا داخل منزل بسبب تماس كهربائي.. ولا إصابات أو خسائر بشرية





A A A





2 مشاركة

سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات.



وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد.



وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.