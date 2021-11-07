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بالصور.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا داخل منزل

بسبب تماس كهربائي.. ولا إصابات أو خسائر بشرية

سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات.

وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.

الدفاع المدني جازان حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا داخل منزل
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات.

وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
01:55 AM

بالصور.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا داخل منزل

بسبب تماس كهربائي.. ولا إصابات أو خسائر بشرية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
445

سيطرت فرق الدفاع المدني بجازان على حريق اندلع بمنزل دون وقوع إصابات.

وتفصيلاً، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا اندلع في غرفة بمنزل، بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

وجدد الدفاع المدني تحذيره من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالاً زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية، واصفًا هذه الأمور الثلاثة أنها من مسببات حرائق التماس الكهربائي.

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