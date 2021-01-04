وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2021-01-04 تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة. وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 08:38 PM

رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة





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تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".