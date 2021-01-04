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رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:38 PM

رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
2,443

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".

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