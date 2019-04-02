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تجاوبًا مع "سبق".. إحكام وتأمين حفرة صرف "أم القرى" المكشوفة

كانت تشكّل خطرًا على المارّة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين

قامت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، بإحكام وتأمين حفرة صرف تتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول الحفرة التي التقط أحد الطلاب صورًا من داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، في تعليق لها على المشهد، مباشرة الفريق المختص ومعالجة الأمر.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان: "حُفرة صرف بدون غطاء تنتظر ضحاياها وسط أروقة جامعة أم القرى"، جاء فيه أن حُفرة صرف بدون غطاء رصدتها عدسة طالب في جامعة أم القرى وتتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تتربص بالمارة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين.

وأبدى الطالب استغرابه الشديد من ترك هذه الحُفرة أشهرًا دون تأمينها وتغطيتها ومعالجتها، ولاسيما أنها تتوسط مباني الجامعة، وبمقربة من كلية الشريعة، فضلًا عن وقوعها بجانب أحد الممرات، ويُغطى جزء منها بلوحة خشبية وبلاطة خرسانية لا تؤديان الغرض؛ قبل أن تتجاوب الجهة المسؤولة وتقوم بإحكامها.

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تجاوبًا مع "سبق".. إحكام وتأمين حفرة صرف "أم القرى" المكشوفة
سبق

قامت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، بإحكام وتأمين حفرة صرف تتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول الحفرة التي التقط أحد الطلاب صورًا من داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، في تعليق لها على المشهد، مباشرة الفريق المختص ومعالجة الأمر.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان: "حُفرة صرف بدون غطاء تنتظر ضحاياها وسط أروقة جامعة أم القرى"، جاء فيه أن حُفرة صرف بدون غطاء رصدتها عدسة طالب في جامعة أم القرى وتتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تتربص بالمارة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين.

وأبدى الطالب استغرابه الشديد من ترك هذه الحُفرة أشهرًا دون تأمينها وتغطيتها ومعالجتها، ولاسيما أنها تتوسط مباني الجامعة، وبمقربة من كلية الشريعة، فضلًا عن وقوعها بجانب أحد الممرات، ويُغطى جزء منها بلوحة خشبية وبلاطة خرسانية لا تؤديان الغرض؛ قبل أن تتجاوب الجهة المسؤولة وتقوم بإحكامها.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:25 PM

تجاوبًا مع "سبق".. إحكام وتأمين حفرة صرف "أم القرى" المكشوفة

كانت تشكّل خطرًا على المارّة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,142

قامت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، بإحكام وتأمين حفرة صرف تتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول الحفرة التي التقط أحد الطلاب صورًا من داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الإدارة العامة للمرافق والخدمات بجامعة أم القرى، في تعليق لها على المشهد، مباشرة الفريق المختص ومعالجة الأمر.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان: "حُفرة صرف بدون غطاء تنتظر ضحاياها وسط أروقة جامعة أم القرى"، جاء فيه أن حُفرة صرف بدون غطاء رصدتها عدسة طالب في جامعة أم القرى وتتوسط مباني أروقة الجامعة؛ تتربص بالمارة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراجعين.

وأبدى الطالب استغرابه الشديد من ترك هذه الحُفرة أشهرًا دون تأمينها وتغطيتها ومعالجتها، ولاسيما أنها تتوسط مباني الجامعة، وبمقربة من كلية الشريعة، فضلًا عن وقوعها بجانب أحد الممرات، ويُغطى جزء منها بلوحة خشبية وبلاطة خرسانية لا تؤديان الغرض؛ قبل أن تتجاوب الجهة المسؤولة وتقوم بإحكامها.

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