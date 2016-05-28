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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه المملكة

دعا لموقف حازم ضدها.. وأكد وقوفه مع المملكة في حفظ أمنها

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية والتي تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحذر "العسومي"، في بيان له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية على المملكة، والتي تعد جرائم حرب ترفضها القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه المملكة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية والتي تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحذر "العسومي"، في بيان له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية على المملكة، والتي تعد جرائم حرب ترفضها القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:36 PM

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه المملكة

دعا لموقف حازم ضدها.. وأكد وقوفه مع المملكة في حفظ أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية والتي تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحذر "العسومي"، في بيان له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية على المملكة، والتي تعد جرائم حرب ترفضها القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي.

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