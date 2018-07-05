النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

ضبع يهاجم النساء والأطفال في أبو عريش ..و 5 حالات بالمستشفى

تسبب برعب لأهالي "سلامة الطواشي".. وينتظرون تدخل الأمانة

هاجم ضبع عدداً من النساء والأطفال بإحدى قرى محافظة أبو عريش مما تسبب في إدخال الرعب وسط سكان القرية ، فيما تم نقل خمس حالات لمستشفى أبو عريش لتلقي العلاج جراء تعرضهم للهجوم من قبل الضبع بينهم نساء .

وينتظر سكان "سلامة الطواشي " بمحافظة أبو عريش ، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.

وأكدت صحة جازان في تصريح لـ"سبق" إستقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام تعرضت لهجوم من ضباع ضالة وتمت معالجتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبع يهاجم النساء والأطفال في أبو عريش ..و 5 حالات بالمستشفى
سبق

هاجم ضبع عدداً من النساء والأطفال بإحدى قرى محافظة أبو عريش مما تسبب في إدخال الرعب وسط سكان القرية ، فيما تم نقل خمس حالات لمستشفى أبو عريش لتلقي العلاج جراء تعرضهم للهجوم من قبل الضبع بينهم نساء .

وينتظر سكان "سلامة الطواشي " بمحافظة أبو عريش ، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.

وأكدت صحة جازان في تصريح لـ"سبق" إستقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام تعرضت لهجوم من ضباع ضالة وتمت معالجتهم .

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
05:08 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
06:12 PM

ضبع يهاجم النساء والأطفال في أبو عريش ..و 5 حالات بالمستشفى

تسبب برعب لأهالي "سلامة الطواشي".. وينتظرون تدخل الأمانة

A A A
فهد كاملي - جازان
20
16,269

هاجم ضبع عدداً من النساء والأطفال بإحدى قرى محافظة أبو عريش مما تسبب في إدخال الرعب وسط سكان القرية ، فيما تم نقل خمس حالات لمستشفى أبو عريش لتلقي العلاج جراء تعرضهم للهجوم من قبل الضبع بينهم نساء .

وينتظر سكان "سلامة الطواشي " بمحافظة أبو عريش ، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.

وأكدت صحة جازان في تصريح لـ"سبق" إستقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام تعرضت لهجوم من ضباع ضالة وتمت معالجتهم .

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,775
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,313
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,223
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,480

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة