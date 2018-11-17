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"السعيدي": قيام الدولة السعودية أعظم مكتسباتنا.. وثقتنا بقيادتنا شعار وحدتنا

أكد عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب

شدد الأستاذ في أصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، على أن قيام الدولة السعودية هو أعظم المكتسبات بعد الإسلام، مؤكداً عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب.

وقال "السعيدي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم السبت: "لقد أصبحنا جماعة في جزيرة العرب بقيام هذه الدولة، فهي أعظم مكتسباتنا بعد ديننا، ولن نفرط فيها مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "سيبقى المواطن السعودي فوق الإعلام المضلل والدعاية الرخيصة، وستبقى ثقتنا بقيادتنا هي شعار وحدتنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعيدي": قيام الدولة السعودية أعظم مكتسباتنا.. وثقتنا بقيادتنا شعار وحدتنا
سبق

شدد الأستاذ في أصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، على أن قيام الدولة السعودية هو أعظم المكتسبات بعد الإسلام، مؤكداً عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب.

وقال "السعيدي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم السبت: "لقد أصبحنا جماعة في جزيرة العرب بقيام هذه الدولة، فهي أعظم مكتسباتنا بعد ديننا، ولن نفرط فيها مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "سيبقى المواطن السعودي فوق الإعلام المضلل والدعاية الرخيصة، وستبقى ثقتنا بقيادتنا هي شعار وحدتنا".

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
06:59 PM

"السعيدي": قيام الدولة السعودية أعظم مكتسباتنا.. وثقتنا بقيادتنا شعار وحدتنا

أكد عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد الأستاذ في أصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، على أن قيام الدولة السعودية هو أعظم المكتسبات بعد الإسلام، مؤكداً عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب.

وقال "السعيدي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم السبت: "لقد أصبحنا جماعة في جزيرة العرب بقيام هذه الدولة، فهي أعظم مكتسباتنا بعد ديننا، ولن نفرط فيها مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "سيبقى المواطن السعودي فوق الإعلام المضلل والدعاية الرخيصة، وستبقى ثقتنا بقيادتنا هي شعار وحدتنا".

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