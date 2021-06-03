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بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة الشعيرة وفق التدابير

أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وكانت المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية"، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة "تضع صحة وسلامة الإنسان أولا"، وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام
سبق

أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وكانت المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية"، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة "تضع صحة وسلامة الإنسان أولا"، وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:48 AM

بسبب "كورونا".. إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة الشعيرة وفق التدابير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وكانت المملكة أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية"، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن المملكة "تضع صحة وسلامة الإنسان أولا"، وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

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