معشي يرزق بـ "تميم"

رزق سعود قاسم معشي بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته *تميم* وتلقى سعود التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء داعين الله أن يقر به أعين والديه ويجعله بارًا بهما.
رزق سعود قاسم معشي بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته *تميم* وتلقى سعود التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء داعين الله أن يقر به أعين والديه ويجعله بارًا بهما.
رزق سعود قاسم معشي بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته *تميم* وتلقى سعود التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء داعين الله أن يقر به أعين والديه ويجعله بارًا بهما.
رزق سعود قاسم معشي بمولود ذكر اتفق والسيدة حرمه على تسميته *تميم* وتلقى سعود التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء داعين الله أن يقر به أعين والديه ويجعله بارًا بهما.