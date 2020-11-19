النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تعلن التوسع في "الإفراغ العقاري الإلكتروني": متاحة عبر بنوك إضافية

إجراءات آمنة.. تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية خلال بوابة "ناجز" najiz.sa

أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، الراجحي، أو البنك الأهلي التجاري وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر".

وزارة العدل الإفراغ العقاري الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تعلن التوسع في "الإفراغ العقاري الإلكتروني": متاحة عبر بنوك إضافية
سبق

أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، الراجحي، أو البنك الأهلي التجاري وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر".

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:01 AM

"العدل" تعلن التوسع في "الإفراغ العقاري الإلكتروني": متاحة عبر بنوك إضافية

إجراءات آمنة.. تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية خلال بوابة "ناجز" najiz.sa

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
950

أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، الراجحي، أو البنك الأهلي التجاري وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,547
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,395

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة