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مكة.. تشكيل لجنة من الإمارة و"المدني" لتفعيل إدارات السلامة

"المطرفي" يستعرض مؤشرات الوضع في المنشآت الحكومية

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، بتشكيل لجنة من الإمارة والدفاع المدني؛ لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في كل الجهات الحكومية بالمنطقة، وسرعة تأهيل تلك الجهات لمختصي السلامة وتفعيل دورهم، على أن يتم الرفع له بتقرير شهري بهذا الخصوص.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حضره مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة، وشهد استعراض الموقف العام لمختصي إدارات السلامة في المنشآت الحكومية.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي تطرق فيه لمؤشرات الوضع القائم في منشآت القطاعات الحكومية وما يتصل بأسس تطوير وتحسين الخدمة على ضوء ما صدر من لوائح معتمدة ومنظمة لذلك، وصولاً لتحقيق غايات السلامة العامة سواء من ناحية العنصر البشري أو المباني وبما يضمن وجود كيانات مؤهلة تمارس مهامها بكفاءة وفاعلية.

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مكة.. تشكيل لجنة من الإمارة و"المدني" لتفعيل إدارات السلامة
سبق

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، بتشكيل لجنة من الإمارة والدفاع المدني؛ لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في كل الجهات الحكومية بالمنطقة، وسرعة تأهيل تلك الجهات لمختصي السلامة وتفعيل دورهم، على أن يتم الرفع له بتقرير شهري بهذا الخصوص.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حضره مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة، وشهد استعراض الموقف العام لمختصي إدارات السلامة في المنشآت الحكومية.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي تطرق فيه لمؤشرات الوضع القائم في منشآت القطاعات الحكومية وما يتصل بأسس تطوير وتحسين الخدمة على ضوء ما صدر من لوائح معتمدة ومنظمة لذلك، وصولاً لتحقيق غايات السلامة العامة سواء من ناحية العنصر البشري أو المباني وبما يضمن وجود كيانات مؤهلة تمارس مهامها بكفاءة وفاعلية.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:39 PM

مكة.. تشكيل لجنة من الإمارة و"المدني" لتفعيل إدارات السلامة

"المطرفي" يستعرض مؤشرات الوضع في المنشآت الحكومية

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، بتشكيل لجنة من الإمارة والدفاع المدني؛ لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في كل الجهات الحكومية بالمنطقة، وسرعة تأهيل تلك الجهات لمختصي السلامة وتفعيل دورهم، على أن يتم الرفع له بتقرير شهري بهذا الخصوص.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حضره مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة، وشهد استعراض الموقف العام لمختصي إدارات السلامة في المنشآت الحكومية.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي تطرق فيه لمؤشرات الوضع القائم في منشآت القطاعات الحكومية وما يتصل بأسس تطوير وتحسين الخدمة على ضوء ما صدر من لوائح معتمدة ومنظمة لذلك، وصولاً لتحقيق غايات السلامة العامة سواء من ناحية العنصر البشري أو المباني وبما يضمن وجود كيانات مؤهلة تمارس مهامها بكفاءة وفاعلية.

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