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زلزال قوي يضرب ولاية أزمير التركية

بقوة 6.6 على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر، ساحل تركيا على بحر إيجة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية، ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية أزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها: إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا؛ مما أدى إلى تضرر العديد من المباني.

زلزال

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زلزال قوي يضرب ولاية أزمير التركية
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر، ساحل تركيا على بحر إيجة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية، ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية أزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها: إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا؛ مما أدى إلى تضرر العديد من المباني.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
03:16 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
05:44 PM

زلزال قوي يضرب ولاية أزمير التركية

بقوة 6.6 على مقياس ريختر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,392

ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر، ساحل تركيا على بحر إيجة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية، ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية أزمير غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها: إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا؛ مما أدى إلى تضرر العديد من المباني.

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