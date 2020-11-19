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وفاة الفنان المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض

أجرى عملية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

ووفق "روسيا اليوم"، أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ 15 يوماً تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

مصر الفنان فايق عزب

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وفاة الفنان المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض
سبق

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

ووفق "روسيا اليوم"، أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ 15 يوماً تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:38 PM

وفاة الفنان المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض

أجرى عملية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

ووفق "روسيا اليوم"، أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ 15 يوماً تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

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