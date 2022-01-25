أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني، والتي ستقام الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات. جاء ذلك استمراراً لدعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصراً على الجماهير المُحصّنين بلقاح كورونا "كوفيد-19" حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقاً لحالتهم في تطبيق "توكلنا". وأكدت ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

الرياضة: رفع الطاقة الاستيعابية 100% لحضور الجماهير في لقاء عمان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-25 أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني، والتي ستقام الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

جاء ذلك استمراراً لدعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصراً على الجماهير المُحصّنين بلقاح كورونا "كوفيد-19" حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقاً لحالتهم في تطبيق "توكلنا".

وأكدت ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 02:05 PM

اخر تعديل 25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 03:55 PM

الرياضة: رفع الطاقة الاستيعابية 100% لحضور الجماهير في لقاء عمان المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة





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أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني، والتي ستقام الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

جاء ذلك استمراراً لدعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصراً على الجماهير المُحصّنين بلقاح كورونا "كوفيد-19" حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقاً لحالتهم في تطبيق "توكلنا".

وأكدت ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.