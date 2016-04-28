النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة

تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن تعاونها مع شركة "أي بي إم"، لإطلاق برنامج تجريبي يقدم منصة (IBM Digital-Nation) لموظفيها في جميع أنحاء المملكة ،التي تعدّ نظاماً أساسياً للتعلم والابتكار عبر "الإنترنت" وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني.

وستشكل المنصة فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي؛ ما سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ، وصناعة كوادر بشرية قادرة على توظيف هذه التقنيات في المستقبل.


وصُمّمت المنصة لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في التقنيات الناشئة الرئيسية، وهي جزء من مبادرة IBM العالمية لسد فجوة المهارات الرقمية، ومساعدتهم على أن يصبحوا جاهزين رقميًّا، وتمكين الشباب من خلال مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الشخصية الأكثر طلبًا.

كما ستوفر مجموعة من الدورات التدريبية التي تركز على مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة المطلوبة بشدة في التقنيات المستقبلية والناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، و"بلوك تشين"، والسحابة، والترميز، و"إنترنت الأشياء" (IoT)، والحوسبة الكمية، وعلوم البيانات والتحليلات والأمن السيبراني.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ استثمرت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات للمساعدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع موانئ المملكة، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين، عبر استحداث خدمات جديدة متطورة، تدعم التحوُّل إلى مجتمع معلوماتي ذكي، وتسهم في اكتساب المواهب السعودية وبث التكنولوجيا الذكية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة الطموحة.

الهيئة العامة للموانئ موانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن تعاونها مع شركة "أي بي إم"، لإطلاق برنامج تجريبي يقدم منصة (IBM Digital-Nation) لموظفيها في جميع أنحاء المملكة ،التي تعدّ نظاماً أساسياً للتعلم والابتكار عبر "الإنترنت" وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني.

وستشكل المنصة فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي؛ ما سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ، وصناعة كوادر بشرية قادرة على توظيف هذه التقنيات في المستقبل.


وصُمّمت المنصة لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في التقنيات الناشئة الرئيسية، وهي جزء من مبادرة IBM العالمية لسد فجوة المهارات الرقمية، ومساعدتهم على أن يصبحوا جاهزين رقميًّا، وتمكين الشباب من خلال مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الشخصية الأكثر طلبًا.

كما ستوفر مجموعة من الدورات التدريبية التي تركز على مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة المطلوبة بشدة في التقنيات المستقبلية والناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، و"بلوك تشين"، والسحابة، والترميز، و"إنترنت الأشياء" (IoT)، والحوسبة الكمية، وعلوم البيانات والتحليلات والأمن السيبراني.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ استثمرت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات للمساعدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع موانئ المملكة، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين، عبر استحداث خدمات جديدة متطورة، تدعم التحوُّل إلى مجتمع معلوماتي ذكي، وتسهم في اكتساب المواهب السعودية وبث التكنولوجيا الذكية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة الطموحة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:06 PM

"موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة

تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
51

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن تعاونها مع شركة "أي بي إم"، لإطلاق برنامج تجريبي يقدم منصة (IBM Digital-Nation) لموظفيها في جميع أنحاء المملكة ،التي تعدّ نظاماً أساسياً للتعلم والابتكار عبر "الإنترنت" وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني.

وستشكل المنصة فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي؛ ما سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ، وصناعة كوادر بشرية قادرة على توظيف هذه التقنيات في المستقبل.


وصُمّمت المنصة لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في التقنيات الناشئة الرئيسية، وهي جزء من مبادرة IBM العالمية لسد فجوة المهارات الرقمية، ومساعدتهم على أن يصبحوا جاهزين رقميًّا، وتمكين الشباب من خلال مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الشخصية الأكثر طلبًا.

كما ستوفر مجموعة من الدورات التدريبية التي تركز على مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة المطلوبة بشدة في التقنيات المستقبلية والناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، و"بلوك تشين"، والسحابة، والترميز، و"إنترنت الأشياء" (IoT)، والحوسبة الكمية، وعلوم البيانات والتحليلات والأمن السيبراني.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ استثمرت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات للمساعدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع موانئ المملكة، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين، عبر استحداث خدمات جديدة متطورة، تدعم التحوُّل إلى مجتمع معلوماتي ذكي، وتسهم في اكتساب المواهب السعودية وبث التكنولوجيا الذكية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,261
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة