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جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" بشرورة

شملت 40 مؤسسة ومطعمًا وبقالة ورصدت 9 مخالفات

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات مكثفة خلال هذا الأسبوع على عدد من المحلات داخل المحافظة، التى شملت 40 موقع عدد من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وذلك بتوجيهات من أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي بأن الجولة شملت أكثر من 40 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل حوالي 9 مخالفات، وإنذار عدد من المحلات؛ لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

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جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" بشرورة
سبق

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات مكثفة خلال هذا الأسبوع على عدد من المحلات داخل المحافظة، التى شملت 40 موقع عدد من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وذلك بتوجيهات من أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي بأن الجولة شملت أكثر من 40 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل حوالي 9 مخالفات، وإنذار عدد من المحلات؛ لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:39 PM

جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" بشرورة

شملت 40 مؤسسة ومطعمًا وبقالة ورصدت 9 مخالفات

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علي حفول - شرورة
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قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات مكثفة خلال هذا الأسبوع على عدد من المحلات داخل المحافظة، التى شملت 40 موقع عدد من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وذلك بتوجيهات من أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي بأن الجولة شملت أكثر من 40 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل حوالي 9 مخالفات، وإنذار عدد من المحلات؛ لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

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