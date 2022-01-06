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وصول 19 شاحنة ضمن الجسر السعودي البري الإغاثي إلى أفغانستان

يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان

وصلت 19 شاحنة تحمل 483 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية أمس الأول إلى أفغانستان، تمثل الدفعة الثانية من الجسر السعودي البري الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الأراضي الباكستانية؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

وتم تسليم 10 شاحنات إلى الهلال الأحمر الأفغاني في مدينة كابول، تحتوي على 7.000 كيس دقيق، و3.500 سلة غذائية، و1.755 حقيبة شتوية، و2.379 بطانية، فيما سُلمت الشاحنات الـ 9 الأخرى إلى الهلال الأحمر في مدينة جلال آباد، وتحمل 8.000 كيس دقيق، و4.000 سلة غذائية، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية؛ وذلك ليتم توزيعها على الأسر المتضررة والأكثر احتياجًا في مختلف المناطق.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يتكوّن من 200 شاحنة على متنها ثلاثين ألف سلة غذائية، وعشرة آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طنًا، ويأتي متزامنًا مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز المتضمن 6 طائرات تحمل أكثر من 197 طنًا من المساعدات؛ للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

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وصول 19 شاحنة ضمن الجسر السعودي البري الإغاثي إلى أفغانستان
سبق

وصلت 19 شاحنة تحمل 483 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية أمس الأول إلى أفغانستان، تمثل الدفعة الثانية من الجسر السعودي البري الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الأراضي الباكستانية؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

وتم تسليم 10 شاحنات إلى الهلال الأحمر الأفغاني في مدينة كابول، تحتوي على 7.000 كيس دقيق، و3.500 سلة غذائية، و1.755 حقيبة شتوية، و2.379 بطانية، فيما سُلمت الشاحنات الـ 9 الأخرى إلى الهلال الأحمر في مدينة جلال آباد، وتحمل 8.000 كيس دقيق، و4.000 سلة غذائية، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية؛ وذلك ليتم توزيعها على الأسر المتضررة والأكثر احتياجًا في مختلف المناطق.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يتكوّن من 200 شاحنة على متنها ثلاثين ألف سلة غذائية، وعشرة آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طنًا، ويأتي متزامنًا مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز المتضمن 6 طائرات تحمل أكثر من 197 طنًا من المساعدات؛ للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
04:27 PM

وصول 19 شاحنة ضمن الجسر السعودي البري الإغاثي إلى أفغانستان

يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت 19 شاحنة تحمل 483 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية أمس الأول إلى أفغانستان، تمثل الدفعة الثانية من الجسر السعودي البري الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الأراضي الباكستانية؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

وتم تسليم 10 شاحنات إلى الهلال الأحمر الأفغاني في مدينة كابول، تحتوي على 7.000 كيس دقيق، و3.500 سلة غذائية، و1.755 حقيبة شتوية، و2.379 بطانية، فيما سُلمت الشاحنات الـ 9 الأخرى إلى الهلال الأحمر في مدينة جلال آباد، وتحمل 8.000 كيس دقيق، و4.000 سلة غذائية، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية؛ وذلك ليتم توزيعها على الأسر المتضررة والأكثر احتياجًا في مختلف المناطق.

يذكر أن الجسر السعودي البري الإغاثي يتكوّن من 200 شاحنة على متنها ثلاثين ألف سلة غذائية، وعشرة آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طنًا، ويأتي متزامنًا مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز المتضمن 6 طائرات تحمل أكثر من 197 طنًا من المساعدات؛ للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

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