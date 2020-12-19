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"أمانة عسير" تُغلق ١٧٥ محلًّا مُخالفًا وتُصادر قرابة 3 أطنان أغذية فاسدة

ضمن حملة على المطاعم والمنشآت الغذائية زارت خلالها 1938 مطعمًا

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها، ممثلةً في الفرق الرقابية التابعة، ضمن الحملة التي بدأت مؤخرًا على المطاعم والمنشآت الغذائية، عن زيارة ١٩٣٨ مطعمًا، كان عدد المطابق منها للاشتراطات ٩٧٨ مطعمًا، والمطاعم غير المطابقة للاشتراطات بلغت ٩٦٠ مطعمًا، كما وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى ٩٦٠، وإغلاق ١٧٥ منشأة مُخالفةً، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى ٢٤٣ عينةً مختلفةً.

وفي ذات السياق صادرت الفرق الرقابية ١١٨١ لترًا من المواد التالفة أو التي تعرّضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة ٢٨٤٥ كجم من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.

وفي ضوء ذلك بيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليدي الحميدي، أنه وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، فإن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيدٍ من النجاحات الميدانية، وخصوصًا فيما يُقدّم للمستهلك من أغذية، إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجهًا شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، مشيرًا إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر ٩٤٠.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات؛ حيث تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت؛ حيث قام أمين المنطقة ومراقبو الأمانة بزيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، التي تم رصد عددٍ من المخالفات خلالها، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المخالفين.

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"أمانة عسير" تُغلق ١٧٥ محلًّا مُخالفًا وتُصادر قرابة 3 أطنان أغذية فاسدة
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها، ممثلةً في الفرق الرقابية التابعة، ضمن الحملة التي بدأت مؤخرًا على المطاعم والمنشآت الغذائية، عن زيارة ١٩٣٨ مطعمًا، كان عدد المطابق منها للاشتراطات ٩٧٨ مطعمًا، والمطاعم غير المطابقة للاشتراطات بلغت ٩٦٠ مطعمًا، كما وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى ٩٦٠، وإغلاق ١٧٥ منشأة مُخالفةً، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى ٢٤٣ عينةً مختلفةً.

وفي ذات السياق صادرت الفرق الرقابية ١١٨١ لترًا من المواد التالفة أو التي تعرّضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة ٢٨٤٥ كجم من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.

وفي ضوء ذلك بيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليدي الحميدي، أنه وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، فإن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيدٍ من النجاحات الميدانية، وخصوصًا فيما يُقدّم للمستهلك من أغذية، إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجهًا شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، مشيرًا إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر ٩٤٠.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات؛ حيث تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت؛ حيث قام أمين المنطقة ومراقبو الأمانة بزيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، التي تم رصد عددٍ من المخالفات خلالها، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المخالفين.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:08 PM

"أمانة عسير" تُغلق ١٧٥ محلًّا مُخالفًا وتُصادر قرابة 3 أطنان أغذية فاسدة

ضمن حملة على المطاعم والمنشآت الغذائية زارت خلالها 1938 مطعمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها، ممثلةً في الفرق الرقابية التابعة، ضمن الحملة التي بدأت مؤخرًا على المطاعم والمنشآت الغذائية، عن زيارة ١٩٣٨ مطعمًا، كان عدد المطابق منها للاشتراطات ٩٧٨ مطعمًا، والمطاعم غير المطابقة للاشتراطات بلغت ٩٦٠ مطعمًا، كما وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى ٩٦٠، وإغلاق ١٧٥ منشأة مُخالفةً، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى ٢٤٣ عينةً مختلفةً.

وفي ذات السياق صادرت الفرق الرقابية ١١٨١ لترًا من المواد التالفة أو التي تعرّضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة ٢٨٤٥ كجم من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.

وفي ضوء ذلك بيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليدي الحميدي، أنه وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، فإن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيدٍ من النجاحات الميدانية، وخصوصًا فيما يُقدّم للمستهلك من أغذية، إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجهًا شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، مشيرًا إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر ٩٤٠.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات؛ حيث تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت؛ حيث قام أمين المنطقة ومراقبو الأمانة بزيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، التي تم رصد عددٍ من المخالفات خلالها، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المخالفين.

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