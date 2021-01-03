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خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم

أكد أنها تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية في الإنسان والمُختصة بحفظ التاريخ

توقع مستشار أنظمة أمنية أن تطبق المملكة نظام "بصمة الدماغ" في كشف المُجرمين، بعد ثبوت جدارة تلك الأداة في التوصل للمُجرمين بالأماكن المُستخدمة فيها حاليًا سواءً الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وقال مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، والتي تكون مُختصة بحفظ التاريخ.

وأضاف أن البصمة تعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مُشتبه بهم من عدمه.

وأشار إلى أن الأمر يكون عفويًا ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبينًا أن هذا النظام يختلف عن أنظمة كشف الكذب ونسبة الخطأ فيه ضعيفة جدًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم
سبق

توقع مستشار أنظمة أمنية أن تطبق المملكة نظام "بصمة الدماغ" في كشف المُجرمين، بعد ثبوت جدارة تلك الأداة في التوصل للمُجرمين بالأماكن المُستخدمة فيها حاليًا سواءً الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وقال مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، والتي تكون مُختصة بحفظ التاريخ.

وأضاف أن البصمة تعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مُشتبه بهم من عدمه.

وأشار إلى أن الأمر يكون عفويًا ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبينًا أن هذا النظام يختلف عن أنظمة كشف الكذب ونسبة الخطأ فيه ضعيفة جدًا.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
10:52 PM

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم

أكد أنها تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية في الإنسان والمُختصة بحفظ التاريخ

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هادي العصيمي - الرياض
6
585

توقع مستشار أنظمة أمنية أن تطبق المملكة نظام "بصمة الدماغ" في كشف المُجرمين، بعد ثبوت جدارة تلك الأداة في التوصل للمُجرمين بالأماكن المُستخدمة فيها حاليًا سواءً الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وقال مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، والتي تكون مُختصة بحفظ التاريخ.

وأضاف أن البصمة تعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مُشتبه بهم من عدمه.

وأشار إلى أن الأمر يكون عفويًا ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبينًا أن هذا النظام يختلف عن أنظمة كشف الكذب ونسبة الخطأ فيه ضعيفة جدًا.

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