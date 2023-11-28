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علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

مرشحة للزيادة.. تعرّف على الدول التي حظرت السعودية القدوم منها والسفر إليها بسبب "أوميكرون"

وصلت القائمة إلى 14

بعد قرار وزارة الداخلية تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، بسبب ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) - (أوميكرون) لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا مَن قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها، وتطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول بمن في ذلك مواطنو المملكة بغض النظر عن حالة التحصين، وأكد العديد من الخبراء السياحيين أن هذه القائمة قابلة للزيادة حالة حدوث انتشار للمتحور الجديد وخاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وإليكم الدول التي علّقت السعودية السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون":

جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني ومالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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مرشحة للزيادة.. تعرّف على الدول التي حظرت السعودية القدوم منها والسفر إليها بسبب "أوميكرون"
سبق

بعد قرار وزارة الداخلية تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، بسبب ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) - (أوميكرون) لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا مَن قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها، وتطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول بمن في ذلك مواطنو المملكة بغض النظر عن حالة التحصين، وأكد العديد من الخبراء السياحيين أن هذه القائمة قابلة للزيادة حالة حدوث انتشار للمتحور الجديد وخاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وإليكم الدول التي علّقت السعودية السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون":

جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني ومالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:47 PM

مرشحة للزيادة.. تعرّف على الدول التي حظرت السعودية القدوم منها والسفر إليها بسبب "أوميكرون"

وصلت القائمة إلى 14

A A A
خالد خليل - الرياض
2
3,425

بعد قرار وزارة الداخلية تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، بسبب ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) - (أوميكرون) لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا مَن قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها، وتطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول بمن في ذلك مواطنو المملكة بغض النظر عن حالة التحصين، وأكد العديد من الخبراء السياحيين أن هذه القائمة قابلة للزيادة حالة حدوث انتشار للمتحور الجديد وخاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وإليكم الدول التي علّقت السعودية السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون":

جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني ومالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

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