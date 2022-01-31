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أبل تضيف طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوعة على "آيفون" و"آيباد"

قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوع الوصول إليها عبر هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" ومحظورة على متجر "آب ستور".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أنها ستسمح -لأول مرة- للمطورين بالدخول إلى التطبيقات المحظورة وغير المدرجة على تطبيق "آب ستور"، من خلال رابط مباشر للوصول إلى تلك التطبيقات.

ولن تظهر تلك التطبيقات لكل المستخدمين، ويحتاج المستخدمون فقط إلى الوصول إلى الرابط الخاص بالمطورين لتحميل تلك التطبيقات.

ويحتاج المطور كي يصل إلى ذلك الرابط، إرسال طلب مُسبَق إلى أبل لإرسال هذا الرابط له، بعدما يبين سبب طلب الوصول إلى تلك التطبيقات المحظورة.

وستطلب أبل من المستخدمين ضمان ألا تكون تلك التطبيقات المحظورة متاحة لباقي المستخدمين بشكل عام بعد السماح لهم بالدخول لتلك التطبيقات.

شركة أبل متجر آب ستور

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أبل تضيف طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوعة على "آيفون" و"آيباد"
سبق

قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوع الوصول إليها عبر هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" ومحظورة على متجر "آب ستور".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أنها ستسمح -لأول مرة- للمطورين بالدخول إلى التطبيقات المحظورة وغير المدرجة على تطبيق "آب ستور"، من خلال رابط مباشر للوصول إلى تلك التطبيقات.

ولن تظهر تلك التطبيقات لكل المستخدمين، ويحتاج المستخدمون فقط إلى الوصول إلى الرابط الخاص بالمطورين لتحميل تلك التطبيقات.

ويحتاج المطور كي يصل إلى ذلك الرابط، إرسال طلب مُسبَق إلى أبل لإرسال هذا الرابط له، بعدما يبين سبب طلب الوصول إلى تلك التطبيقات المحظورة.

وستطلب أبل من المستخدمين ضمان ألا تكون تلك التطبيقات المحظورة متاحة لباقي المستخدمين بشكل عام بعد السماح لهم بالدخول لتلك التطبيقات.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:43 AM

أبل تضيف طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوعة على "آيفون" و"آيباد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,299

قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة طريقة "خاصة" للوصول إلى التطبيقات الممنوع الوصول إليها عبر هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" ومحظورة على متجر "آب ستور".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أنها ستسمح -لأول مرة- للمطورين بالدخول إلى التطبيقات المحظورة وغير المدرجة على تطبيق "آب ستور"، من خلال رابط مباشر للوصول إلى تلك التطبيقات.

ولن تظهر تلك التطبيقات لكل المستخدمين، ويحتاج المستخدمون فقط إلى الوصول إلى الرابط الخاص بالمطورين لتحميل تلك التطبيقات.

ويحتاج المطور كي يصل إلى ذلك الرابط، إرسال طلب مُسبَق إلى أبل لإرسال هذا الرابط له، بعدما يبين سبب طلب الوصول إلى تلك التطبيقات المحظورة.

وستطلب أبل من المستخدمين ضمان ألا تكون تلك التطبيقات المحظورة متاحة لباقي المستخدمين بشكل عام بعد السماح لهم بالدخول لتلك التطبيقات.

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142 مليون ..

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