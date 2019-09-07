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مصدر أمني لـ"سبق": التحقيق متواصل في واقعة موظفة الفندق والنزيل"

المجني عليها تكشف: سألني عن "المساج" ثم تلفّظ بحديث لم أستسغه

كشف مصدر أمني لـ"سبق" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.

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مصدر أمني لـ"سبق": التحقيق متواصل في واقعة موظفة الفندق والنزيل"
سبق

كشف مصدر أمني لـ"سبق" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
03:10 PM

مصدر أمني لـ"سبق": التحقيق متواصل في واقعة موظفة الفندق والنزيل"

المجني عليها تكشف: سألني عن "المساج" ثم تلفّظ بحديث لم أستسغه

A A A
محمد المواسي - جازان
36
19,355

كشف مصدر أمني لـ"سبق" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.

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