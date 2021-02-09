مكة.. إغلاق وتغريم 10 منشآت مخالفة صحيًّا وإتلاف 53 عبوة مرطبات

تكثيف للجولات الرقابية بصفة مستمرة ودعوة للإبلاغ عبر المركز الموحد

كثّفت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن إغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة للصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 7 منشآت أخرى.

من جانب آخر، أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 53 عبوة مرطبات منتهية الصلاحية؛ وذلك ضمن حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، تكثيف الجولات الرقابية بصفة مستمرة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد (940)؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.