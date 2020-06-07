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لبنان.. دهس وحرق صور "نصر اللات" في تظاهرات تُطالب بنزع سلاحه

تبادل إطلاق نار بين منطقتين "سنية وشيعية" و48 إصابة بأعمال عنف وتدخّل أمني

يتدفق مئات المتظاهرين اللبنانيين في شوارع بيروت العاصمة اللبنانية؛ للتنديد بالانهيار الاقتصادي، إلى جانب معارضتهم لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووفقًا لتقارير عالمية؛ فإن الاحتجاجات، أمس السبت، تَحَوّلت للعنف عقب اشتباك عدد من الأفراد التابعين لحزب الله مع المتظاهرين الذين دعوا الحكومة إلى نزع السلاح عن الحزب المدعوم من إيران؛ مشيرين إلى أن أنصار حزب الله يشكلون تهديدًا كبيرًا للبنان يقسم البلد.

وطالَبَ المتظاهرون الذين أحرقوا ومزقوا ودهسوا صور حسن نصر الله، حكومة بلادهم بضرورة وضع السلاح في أيدي الجيش فقط، ومنع حزب الله من حمل السلاح والتدخل في سياسات الدولة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن 48 أصيبوا في أعمال العنف؛ 11 منهم نُقِلوا إلى المستشفى؛ فيما عولج الباقي في مكان الحادث.

وذكر مصدر أمني، أن مساء أمس السبت شهد تبادل إطلاق نار بين سكان منطقة سنية ومعقل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحي سكانه من الطائفة الشيعية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بالقرب من شارع يؤدي إلى مبنى البرلمان خلف ساحة الشهداء، بعد أن رشقهم بعض المتظاهرين بالحجارة ونهبوا المتاجر، كما أشعل بعض المتظاهرين النار في صناديق القمامة مع تقدم شرطة مكافحة الشغب تجاههم.

لبنان احتجاجات لبنان

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لبنان.. دهس وحرق صور "نصر اللات" في تظاهرات تُطالب بنزع سلاحه
سبق

يتدفق مئات المتظاهرين اللبنانيين في شوارع بيروت العاصمة اللبنانية؛ للتنديد بالانهيار الاقتصادي، إلى جانب معارضتهم لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووفقًا لتقارير عالمية؛ فإن الاحتجاجات، أمس السبت، تَحَوّلت للعنف عقب اشتباك عدد من الأفراد التابعين لحزب الله مع المتظاهرين الذين دعوا الحكومة إلى نزع السلاح عن الحزب المدعوم من إيران؛ مشيرين إلى أن أنصار حزب الله يشكلون تهديدًا كبيرًا للبنان يقسم البلد.

وطالَبَ المتظاهرون الذين أحرقوا ومزقوا ودهسوا صور حسن نصر الله، حكومة بلادهم بضرورة وضع السلاح في أيدي الجيش فقط، ومنع حزب الله من حمل السلاح والتدخل في سياسات الدولة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن 48 أصيبوا في أعمال العنف؛ 11 منهم نُقِلوا إلى المستشفى؛ فيما عولج الباقي في مكان الحادث.

وذكر مصدر أمني، أن مساء أمس السبت شهد تبادل إطلاق نار بين سكان منطقة سنية ومعقل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحي سكانه من الطائفة الشيعية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بالقرب من شارع يؤدي إلى مبنى البرلمان خلف ساحة الشهداء، بعد أن رشقهم بعض المتظاهرين بالحجارة ونهبوا المتاجر، كما أشعل بعض المتظاهرين النار في صناديق القمامة مع تقدم شرطة مكافحة الشغب تجاههم.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:52 PM

لبنان.. دهس وحرق صور "نصر اللات" في تظاهرات تُطالب بنزع سلاحه

تبادل إطلاق نار بين منطقتين "سنية وشيعية" و48 إصابة بأعمال عنف وتدخّل أمني

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خالد علي - الرياض
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يتدفق مئات المتظاهرين اللبنانيين في شوارع بيروت العاصمة اللبنانية؛ للتنديد بالانهيار الاقتصادي، إلى جانب معارضتهم لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووفقًا لتقارير عالمية؛ فإن الاحتجاجات، أمس السبت، تَحَوّلت للعنف عقب اشتباك عدد من الأفراد التابعين لحزب الله مع المتظاهرين الذين دعوا الحكومة إلى نزع السلاح عن الحزب المدعوم من إيران؛ مشيرين إلى أن أنصار حزب الله يشكلون تهديدًا كبيرًا للبنان يقسم البلد.

وطالَبَ المتظاهرون الذين أحرقوا ومزقوا ودهسوا صور حسن نصر الله، حكومة بلادهم بضرورة وضع السلاح في أيدي الجيش فقط، ومنع حزب الله من حمل السلاح والتدخل في سياسات الدولة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن 48 أصيبوا في أعمال العنف؛ 11 منهم نُقِلوا إلى المستشفى؛ فيما عولج الباقي في مكان الحادث.

وذكر مصدر أمني، أن مساء أمس السبت شهد تبادل إطلاق نار بين سكان منطقة سنية ومعقل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحي سكانه من الطائفة الشيعية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بالقرب من شارع يؤدي إلى مبنى البرلمان خلف ساحة الشهداء، بعد أن رشقهم بعض المتظاهرين بالحجارة ونهبوا المتاجر، كما أشعل بعض المتظاهرين النار في صناديق القمامة مع تقدم شرطة مكافحة الشغب تجاههم.

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