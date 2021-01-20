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رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه

"أوزداغ" تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط أنقرة

قال رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داوود أوغلو، إن "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ يجب أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من يحاسب عليه"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح داوود أوغلو "أن الشخص الذي يجب محاسبته على واقعة الاعتداء هو الرئيس التركي، لأنه هو الشخص المسؤول عن وقوع مثل هذا الاعتداء".

وقال: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام، لم يدلِ الرئيس بتصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورًا ويدلي بتصريحات ليصفهم بـ"الإرهابيين".

وأكد أن "الهجوم على أوزداغ كان نشاطًا إرهابيًا منظمًا ومتزامنًا، مطالبًا الرئيس بتبرير ما حدث فورًا".

وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب "المستقبل" ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

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رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه
سبق

قال رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داوود أوغلو، إن "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ يجب أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من يحاسب عليه"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح داوود أوغلو "أن الشخص الذي يجب محاسبته على واقعة الاعتداء هو الرئيس التركي، لأنه هو الشخص المسؤول عن وقوع مثل هذا الاعتداء".

وقال: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام، لم يدلِ الرئيس بتصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورًا ويدلي بتصريحات ليصفهم بـ"الإرهابيين".

وأكد أن "الهجوم على أوزداغ كان نشاطًا إرهابيًا منظمًا ومتزامنًا، مطالبًا الرئيس بتبرير ما حدث فورًا".

وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب "المستقبل" ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:45 PM

رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه

"أوزداغ" تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داوود أوغلو، إن "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ يجب أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من يحاسب عليه"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح داوود أوغلو "أن الشخص الذي يجب محاسبته على واقعة الاعتداء هو الرئيس التركي، لأنه هو الشخص المسؤول عن وقوع مثل هذا الاعتداء".

وقال: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام، لم يدلِ الرئيس بتصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورًا ويدلي بتصريحات ليصفهم بـ"الإرهابيين".

وأكد أن "الهجوم على أوزداغ كان نشاطًا إرهابيًا منظمًا ومتزامنًا، مطالبًا الرئيس بتبرير ما حدث فورًا".

وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب "المستقبل" ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

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