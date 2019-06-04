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غموض اختفاء مفقود تثليث ينتهي بالعثور على جثته

عقب استنفار أمني وبعد فقدانه الجمعة قبل الماضية

بعد جهود الأجهزة الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي وذوي المفقود، عُثر أمس الأول على "المفقود" علي رفعان القحطاني "50 عامًا" متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني "50 عاماً"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

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غموض اختفاء مفقود تثليث ينتهي بالعثور على جثته
سبق

بعد جهود الأجهزة الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي وذوي المفقود، عُثر أمس الأول على "المفقود" علي رفعان القحطاني "50 عامًا" متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني "50 عاماً"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
12:50 PM

غموض اختفاء مفقود تثليث ينتهي بالعثور على جثته

عقب استنفار أمني وبعد فقدانه الجمعة قبل الماضية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
14
27,507

بعد جهود الأجهزة الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي وذوي المفقود، عُثر أمس الأول على "المفقود" علي رفعان القحطاني "50 عامًا" متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني "50 عاماً"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

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