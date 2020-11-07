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ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128

الصين تسجّل 33 إصابة جديدة مقابل 36 في اليوم السابق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.

وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.

وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:35 AM

ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128

الصين تسجّل 33 إصابة جديدة مقابل 36 في اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.

وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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