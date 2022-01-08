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"عمير القحطاني" يحصد "أول الوضح" في ختام منافسات "بيرق المؤسس" بمهرجان الإبل

حصد عمير بن فهد القحطاني، المركز الأول اليوم في منافسات بيرق المؤسس للون الوضح، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحصل على المركز الثاني في المنافسة ذاتها، عبدالله بن عامر النهدي، جاء بعده مناحي بن محمد القحطاني، يليه فهد فرج الدوسري، ثم سالم عبدالله البقمي، وحل سادساً محمد ناصر الشهري، فيما حقق المركز السابع سمير بن زهيان المطيري، يليه خالد بن فهد العتيبي، ثم فراج محمد السبيعي تاسعاً، واختتم القائمة في المركز العاشر مشعل سعد القحطاني.

وبعرض لون الوضح اليوم، أسدل الستار على منافسات بيرق المؤسس، حيث حقق المراكز الأولى كل من: دبوس مبارك الدبوس في لون الصفر، وفلاح بن سلطان بن ملحم في الشعل، وحمد بن عوضه المري للمجاهيم.

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"عمير القحطاني" يحصد "أول الوضح" في ختام منافسات "بيرق المؤسس" بمهرجان الإبل
سبق

حصد عمير بن فهد القحطاني، المركز الأول اليوم في منافسات بيرق المؤسس للون الوضح، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحصل على المركز الثاني في المنافسة ذاتها، عبدالله بن عامر النهدي، جاء بعده مناحي بن محمد القحطاني، يليه فهد فرج الدوسري، ثم سالم عبدالله البقمي، وحل سادساً محمد ناصر الشهري، فيما حقق المركز السابع سمير بن زهيان المطيري، يليه خالد بن فهد العتيبي، ثم فراج محمد السبيعي تاسعاً، واختتم القائمة في المركز العاشر مشعل سعد القحطاني.

وبعرض لون الوضح اليوم، أسدل الستار على منافسات بيرق المؤسس، حيث حقق المراكز الأولى كل من: دبوس مبارك الدبوس في لون الصفر، وفلاح بن سلطان بن ملحم في الشعل، وحمد بن عوضه المري للمجاهيم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
07:35 PM

"عمير القحطاني" يحصد "أول الوضح" في ختام منافسات "بيرق المؤسس" بمهرجان الإبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصد عمير بن فهد القحطاني، المركز الأول اليوم في منافسات بيرق المؤسس للون الوضح، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحصل على المركز الثاني في المنافسة ذاتها، عبدالله بن عامر النهدي، جاء بعده مناحي بن محمد القحطاني، يليه فهد فرج الدوسري، ثم سالم عبدالله البقمي، وحل سادساً محمد ناصر الشهري، فيما حقق المركز السابع سمير بن زهيان المطيري، يليه خالد بن فهد العتيبي، ثم فراج محمد السبيعي تاسعاً، واختتم القائمة في المركز العاشر مشعل سعد القحطاني.

وبعرض لون الوضح اليوم، أسدل الستار على منافسات بيرق المؤسس، حيث حقق المراكز الأولى كل من: دبوس مبارك الدبوس في لون الصفر، وفلاح بن سلطان بن ملحم في الشعل، وحمد بن عوضه المري للمجاهيم.

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