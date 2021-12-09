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فريق طبي يتعرض لحادث.. و"أمير عسير" يستقبلهم ويوجّه بتكريمهم

وجّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتكريم فريق الطب المنزلي التابع للشؤون الصحية بعسير؛ لتعرضهم لحادث مروري خلال أداء مهمتهم العملية بأحد مراكز منطقة عسير.

جاء ذلك خلال استقباله للفريق في مكتبه بديوان الإمارة، حيث أعطى فريق الطب المنزلي المستفيدين، لقاح كورونا في إحدى قرى مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، والتي تبعد نحو 40 كلم عن أقرب طريق مسفلت، ويستغرق الطريق إليها قرابة الساعة والنصف، عبر بعض الأودية صعبة التضاريس.

وكان الفريق عائدًا بعد إكمال مهمته التي جاءت تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير بتغطية كل مراكز ومحافظات المنطقة بلقاح كورونا، فيما تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الوضع الصحي للفريق الطبي.

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فريق طبي يتعرض لحادث.. و"أمير عسير" يستقبلهم ويوجّه بتكريمهم
سبق

وجّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتكريم فريق الطب المنزلي التابع للشؤون الصحية بعسير؛ لتعرضهم لحادث مروري خلال أداء مهمتهم العملية بأحد مراكز منطقة عسير.

جاء ذلك خلال استقباله للفريق في مكتبه بديوان الإمارة، حيث أعطى فريق الطب المنزلي المستفيدين، لقاح كورونا في إحدى قرى مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، والتي تبعد نحو 40 كلم عن أقرب طريق مسفلت، ويستغرق الطريق إليها قرابة الساعة والنصف، عبر بعض الأودية صعبة التضاريس.

وكان الفريق عائدًا بعد إكمال مهمته التي جاءت تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير بتغطية كل مراكز ومحافظات المنطقة بلقاح كورونا، فيما تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الوضع الصحي للفريق الطبي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
11:06 PM

فريق طبي يتعرض لحادث.. و"أمير عسير" يستقبلهم ويوجّه بتكريمهم

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رائد القرفي - أبها
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6,048

وجّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتكريم فريق الطب المنزلي التابع للشؤون الصحية بعسير؛ لتعرضهم لحادث مروري خلال أداء مهمتهم العملية بأحد مراكز منطقة عسير.

جاء ذلك خلال استقباله للفريق في مكتبه بديوان الإمارة، حيث أعطى فريق الطب المنزلي المستفيدين، لقاح كورونا في إحدى قرى مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، والتي تبعد نحو 40 كلم عن أقرب طريق مسفلت، ويستغرق الطريق إليها قرابة الساعة والنصف، عبر بعض الأودية صعبة التضاريس.

وكان الفريق عائدًا بعد إكمال مهمته التي جاءت تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير بتغطية كل مراكز ومحافظات المنطقة بلقاح كورونا، فيما تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الوضع الصحي للفريق الطبي.

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