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"تعليم الرياض" يفتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية

لمن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فتح باب الترشيح لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ؛ اعتبارًا من 24 جمادى الآخرة حتى 15 رجب من العام الجاري.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن فتح الترشيح للتشكيلات الإشرافية، يأتي لسد الاحتياج ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ حسب التنظيمات المتبعة في ذلك، وتسهيلًا لإجراء التقديم ستكون بوابة الرياض التعليمية منصة للتقديم.

وأشار إلى أن اختبار "قياس" شرطٌ للترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية؛ متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أن فتح النظام للتقديم سيكون في 24 جمادى الآخرة، وسيفتح لقائد المدرسة في التاريخ نفسه؛ بينما سيفتح لمكاتب التعليم في 10 رجب، وإغلاقه في 15 رجب من العام الجاري.

وناشد جميع المتقدمين الالتزام بخطوات الترشيح المعتمدة، وإرفاق جميع المستندات والدورات المطلوبة.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الوظائف التعليمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يفتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فتح باب الترشيح لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ؛ اعتبارًا من 24 جمادى الآخرة حتى 15 رجب من العام الجاري.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن فتح الترشيح للتشكيلات الإشرافية، يأتي لسد الاحتياج ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ حسب التنظيمات المتبعة في ذلك، وتسهيلًا لإجراء التقديم ستكون بوابة الرياض التعليمية منصة للتقديم.

وأشار إلى أن اختبار "قياس" شرطٌ للترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية؛ متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أن فتح النظام للتقديم سيكون في 24 جمادى الآخرة، وسيفتح لقائد المدرسة في التاريخ نفسه؛ بينما سيفتح لمكاتب التعليم في 10 رجب، وإغلاقه في 15 رجب من العام الجاري.

وناشد جميع المتقدمين الالتزام بخطوات الترشيح المعتمدة، وإرفاق جميع المستندات والدورات المطلوبة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
01:42 PM

"تعليم الرياض" يفتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية

لمن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
184

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فتح باب الترشيح لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ؛ اعتبارًا من 24 جمادى الآخرة حتى 15 رجب من العام الجاري.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن فتح الترشيح للتشكيلات الإشرافية، يأتي لسد الاحتياج ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ حسب التنظيمات المتبعة في ذلك، وتسهيلًا لإجراء التقديم ستكون بوابة الرياض التعليمية منصة للتقديم.

وأشار إلى أن اختبار "قياس" شرطٌ للترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية؛ متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أن فتح النظام للتقديم سيكون في 24 جمادى الآخرة، وسيفتح لقائد المدرسة في التاريخ نفسه؛ بينما سيفتح لمكاتب التعليم في 10 رجب، وإغلاقه في 15 رجب من العام الجاري.

وناشد جميع المتقدمين الالتزام بخطوات الترشيح المعتمدة، وإرفاق جميع المستندات والدورات المطلوبة.

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