"العرفج" مساعدةً للشؤون التعليمية و"المشوح" مديرًا للشؤون الإدارية بتعليم الرياض

كلف مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، "فتح بنت عبدالله العرفج" بالعمل مساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية للبنات، لتسيير مهام وأعمال الشؤون التعليمية، بالإضافة إلى مهام عملها مديرةً لمكتب التعليم بالبديعة.

وعبّر "الوهيبي" عن تمنياته لـ"العرفج" بالتوفيق والسداد في مهامها الجديدة؛ متطلعًا إلى مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتُعَد "العرفج" من القيادات التعليمية التي تتمتع بالكفاءة ورصيد من الخبرات في "تعليم الرياض".

كما أصدر "الوهيبي" قرارًا بتعيين حمود بن مشوح المشوح مديرًا للشؤون الإدارية والمالية.

وهنّأ الوهيبي "المشوح" بمناسبة تعيينه؛ متمنيًا له التوفيق والإعانة في مهام عمله الجديدة، ومتطلعًا لبذل مزيد من الجهود للتطوير والتميز، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

ويُعد "المشوح" من الكفاءات الإدارية المتميزة التي تتمتع برصيد من المؤهلات والخبرات الوظيفية المتعددة في "تعليم الرياض".