بدأ الرئيسان: الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ محادثات في موسكو، اليوم (الخميس)، بهدف حلّ التوتر في إدلب الذي يهدد باندلاع نزاع مباشر بين بلديهما في شمال غرب سوريا. وقال بوتين في بداية الاجتماع: "إن الوضع في إدلب أصبح متفاقمًا لدرجة أنه يتطلب منّا إجراء حديث شخصي مباشر"؛ وفقًا لـ"رويترز". وقدم الرئيس الروسي لـ"أردوغان" تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة. ويزور "أردوغان" موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي، في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

"بوتين" مستهلًّا لقاءه بـ"أردوغان": تفاقم الوضع في إدلب يتطلب حديثًا شخصيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05 بدأ الرئيسان: الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ محادثات في موسكو، اليوم (الخميس)، بهدف حلّ التوتر في إدلب الذي يهدد باندلاع نزاع مباشر بين بلديهما في شمال غرب سوريا.



وقال بوتين في بداية الاجتماع: "إن الوضع في إدلب أصبح متفاقمًا لدرجة أنه يتطلب منّا إجراء حديث شخصي مباشر"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وقدم الرئيس الروسي لـ"أردوغان" تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.



ويزور "أردوغان" موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي، في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 04:53 PM

"بوتين" مستهلًّا لقاءه بـ"أردوغان": تفاقم الوضع في إدلب يتطلب حديثًا شخصيًّا يحاولان منع تصادم البلدَين في مواجهة مباشرة





A A A





0 مشاركة

بدأ الرئيسان: الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ محادثات في موسكو، اليوم (الخميس)، بهدف حلّ التوتر في إدلب الذي يهدد باندلاع نزاع مباشر بين بلديهما في شمال غرب سوريا.



وقال بوتين في بداية الاجتماع: "إن الوضع في إدلب أصبح متفاقمًا لدرجة أنه يتطلب منّا إجراء حديث شخصي مباشر"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وقدم الرئيس الروسي لـ"أردوغان" تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.



ويزور "أردوغان" موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي، في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.