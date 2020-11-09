النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للبحث عن اللقب الـ 86.. "ديفيس" تنضم للمشاركات في بطولة الجولف السعودية

قالت النجمة العالمية الإنجليزية لورا ديفيس، الاثنين، إنها ستشارك في بطولات الأسبوع التاريخي للجولف في السعودية، حيث انضمت لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وستتواجد ديفيس الفائزة بأربع بطولات كبرى بملعب ونادي الجولف "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحاولة تحقيق لقبها الـ 86 في مسيرتها الاحترافية بعالم الجولف والتي تمكنت خلالها من الحصول على جائزة الجولة الأوروبية لجولف السيدات كأفضل لاعبة 7 مرات ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.
وتنطلق المنافسات في الأسبوع المقبل، حيث تُفتتح ببطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020 بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار، تليها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من أربع لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
للبحث عن اللقب الـ 86.. "ديفيس" تنضم للمشاركات في بطولة الجولف السعودية
سبق

قالت النجمة العالمية الإنجليزية لورا ديفيس، الاثنين، إنها ستشارك في بطولات الأسبوع التاريخي للجولف في السعودية، حيث انضمت لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وستتواجد ديفيس الفائزة بأربع بطولات كبرى بملعب ونادي الجولف "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحاولة تحقيق لقبها الـ 86 في مسيرتها الاحترافية بعالم الجولف والتي تمكنت خلالها من الحصول على جائزة الجولة الأوروبية لجولف السيدات كأفضل لاعبة 7 مرات ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.
وتنطلق المنافسات في الأسبوع المقبل، حيث تُفتتح ببطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020 بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار، تليها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من أربع لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:48 PM

للبحث عن اللقب الـ 86.. "ديفيس" تنضم للمشاركات في بطولة الجولف السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
388

قالت النجمة العالمية الإنجليزية لورا ديفيس، الاثنين، إنها ستشارك في بطولات الأسبوع التاريخي للجولف في السعودية، حيث انضمت لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وستتواجد ديفيس الفائزة بأربع بطولات كبرى بملعب ونادي الجولف "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحاولة تحقيق لقبها الـ 86 في مسيرتها الاحترافية بعالم الجولف والتي تمكنت خلالها من الحصول على جائزة الجولة الأوروبية لجولف السيدات كأفضل لاعبة 7 مرات ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.
وتنطلق المنافسات في الأسبوع المقبل، حيث تُفتتح ببطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020 بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار، تليها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من أربع لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة