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خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

ضمن قائمة الدول الجديدة

أعلنت روسيا عن فتح أبوابها للمواطنين السعوديين والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق، بعدما صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

وضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع السعودية بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة
سبق

أعلنت روسيا عن فتح أبوابها للمواطنين السعوديين والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق، بعدما صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

وضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع السعودية بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
06:19 PM

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

ضمن قائمة الدول الجديدة

A A A
خالد خليل - الرياض
3
2,938

أعلنت روسيا عن فتح أبوابها للمواطنين السعوديين والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق، بعدما صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

وضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع السعودية بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

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