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القبض على مواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية وأحضروا حلاقًا لإحدى الاستراحات بالرياض

جرى إيقافهم واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول شرطة الرياض النيابة العامة إيقاف محال الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية وأحضروا حلاقًا لإحدى الاستراحات بالرياض
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
12:05 AM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:00 AM

القبض على مواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية وأحضروا حلاقًا لإحدى الاستراحات بالرياض

جرى إيقافهم واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
22
39,515

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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