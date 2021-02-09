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"الصحة العالمية" تدعو لإنتاج أجيال جديدة من لقاحات "كورونا"

لتتناسب مع السلالات الجديدة.. كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إنتاج جيل ثان وثالث من لقاحات "كوفيد 19" لمواكبة المتحورات الجديدة.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم، في المؤتمر الصحفي الدوري: إنه يتعين على الشركات المصنّعة التكيّف مع تطورات الفيروس، ومراعاة أحدث المتغيرات في الجرعات المستقبلية حتى تظل فعالة، كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا التي يتم تحديثها مرتين سنويًّا لتتناسب مع السلالات الجديدة.

وأضاف أن هذه التطورات تُسلّط الضوء على أهمية توسيع نطاق تصنيع وطرح اللقاحات في أسرع وقت ممكن لحماية الأشخاص قبل تعرضهم للمتغيرات الجديدة.

ويتوقع أن تصدر المنظمة قرارًا -خلال الأيام القليلة القادمة- يتعلق بإدراج لقاح أوكسفورد أسترازينيكا في اللقاحات المستخدمة ضمن مرفق كوفاكس.

وأوضح "أدهانوم" أن لقاح "أسترازينيكا" هو أحد اللقاحات العديدة التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من الأعراض الشديدة لمرض "كوفيد 19"، والحيلولة دون الاضطرار إلى دخول المستشفيات أو الوفاة.

منظمة الصحة العالمية

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"الصحة العالمية" تدعو لإنتاج أجيال جديدة من لقاحات "كورونا"
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إنتاج جيل ثان وثالث من لقاحات "كوفيد 19" لمواكبة المتحورات الجديدة.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم، في المؤتمر الصحفي الدوري: إنه يتعين على الشركات المصنّعة التكيّف مع تطورات الفيروس، ومراعاة أحدث المتغيرات في الجرعات المستقبلية حتى تظل فعالة، كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا التي يتم تحديثها مرتين سنويًّا لتتناسب مع السلالات الجديدة.

وأضاف أن هذه التطورات تُسلّط الضوء على أهمية توسيع نطاق تصنيع وطرح اللقاحات في أسرع وقت ممكن لحماية الأشخاص قبل تعرضهم للمتغيرات الجديدة.

ويتوقع أن تصدر المنظمة قرارًا -خلال الأيام القليلة القادمة- يتعلق بإدراج لقاح أوكسفورد أسترازينيكا في اللقاحات المستخدمة ضمن مرفق كوفاكس.

وأوضح "أدهانوم" أن لقاح "أسترازينيكا" هو أحد اللقاحات العديدة التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من الأعراض الشديدة لمرض "كوفيد 19"، والحيلولة دون الاضطرار إلى دخول المستشفيات أو الوفاة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

"الصحة العالمية" تدعو لإنتاج أجيال جديدة من لقاحات "كورونا"

لتتناسب مع السلالات الجديدة.. كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إنتاج جيل ثان وثالث من لقاحات "كوفيد 19" لمواكبة المتحورات الجديدة.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم، في المؤتمر الصحفي الدوري: إنه يتعين على الشركات المصنّعة التكيّف مع تطورات الفيروس، ومراعاة أحدث المتغيرات في الجرعات المستقبلية حتى تظل فعالة، كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا التي يتم تحديثها مرتين سنويًّا لتتناسب مع السلالات الجديدة.

وأضاف أن هذه التطورات تُسلّط الضوء على أهمية توسيع نطاق تصنيع وطرح اللقاحات في أسرع وقت ممكن لحماية الأشخاص قبل تعرضهم للمتغيرات الجديدة.

ويتوقع أن تصدر المنظمة قرارًا -خلال الأيام القليلة القادمة- يتعلق بإدراج لقاح أوكسفورد أسترازينيكا في اللقاحات المستخدمة ضمن مرفق كوفاكس.

وأوضح "أدهانوم" أن لقاح "أسترازينيكا" هو أحد اللقاحات العديدة التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من الأعراض الشديدة لمرض "كوفيد 19"، والحيلولة دون الاضطرار إلى دخول المستشفيات أو الوفاة.

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