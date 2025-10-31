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لأول مرة وبـ6 فئات.. شاهد "الرياض ونتروندرلاند" تحتضن الأطفال من عمر سنة

فيما يزود الصغير بساعة مرفق بها رقم هوية ولي أمره باحترافية لمتابعة تحركات ابنه

سيكون بمقدور الأسر اصطحاب أطفالهم الصغار من عمر السنة، والاستمتاع سويًّا بفعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات موسم الرياض 2 التي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

وتفصيلًا: تم لأول مرة تخصيص "الركن السحري" المجهز بألعاب ممتعة وتشويقية أشبه بما تكون الحضانة الخاصة لكل ما يلبي احتياجات الطفل من عمر 1 - 8 سنوات، مجهز بمدربات حاضنات متخصصات في هذا المجال جميعهم من أياد وطنية سعودية.

وتحتوي منطقة "كوكوميلون"، وهي المنطقة المندرجة تحت مظلة "الركن السحري"، على ستة أركان من: مسرح، ومطبخ، وحضانة، ومدرسة، ومزرعة، وملعب، ولكل قسم محتواه الخاص بالطفل.

ويساعد الموظفون المتواجدون في الأركان الأطفالَ كافة؛ ففي المزرعة يساعدونهم بالتعلم على طريقة بناء القلعة الرملية وكيف تتم عملية الزراعة، أما بالنسبة للمطبخ فتساعد المعلمة الطفل أثناء تزيينه للحلويات لكي يهديها أحد أبويه، أيضًا تم توفير عدة آلات موسيقية تلفت نظر الأطفال، أما داخل الأكاديمية، فتتعاون المعلمة مع كل طفل يلعب دور كل من الدفاع المدني، والطبيب، والطائر، وغيرها من أدوار، فتسمح للطفل بالكشف عليها وتساعدهم في لبس هذه البدل، أما في المسرح فيقبل الأطفال عليه للعب بكل حماس ونشاط فيلعبون عدة ألعاب لها جوائز متعددة.

وقبل دخول الطفل إلى هذه المنطقة يتم تزويده بساعة مرفق بها رقم هوية ولي أمره بطريقة احترافية، فيمكن للأب متابعة تحركات ابنه عن طريق تطبيق تم تخصيصه لركن الأطفال بالهواتف الذكية مزودة بكاميرات مخصصة له، وعند الخروج يقوم الموظف بإتلاف الإسورة التي لبسها الطفل أثناء دخوله، وكذلك الإسورة الملبوسة في يد المرافق بحيث يتم تفادي لبسها من قبل أي شخص آخر.

وتهدف المنطقة المخصصة للطفل إلى زيادة الوعي وثقافته في تعلم جميع ما سيحتاجه في تعليمة الدراسي مستقبلًا وتأهليه بطريقة الترفيه بالتعليم بمجموعة من التجارب التطبيقية.

وتشمل المنطقة على جميع أنواع مبيعات الأطفال مخفضة عن سعر السوق بنسبة 30 %، أما من ناحية الأمن والسلامة فتم تأهيل المكان والأرضية حامية للطفل بجميع وسائل السلامة، ويشمل كل ركن على عددًا معينًا من الطاقة الاستيعابية، وتم تدريب جميع الكوادر العاملين المختصين بالمنطقة على كيفية التعامل مع الطفل بجميع الحالات.

يُذكر أن فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، وتشتمل على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق رئيسية صممت بلون يحاكي كل منطقة من الأرضية والديكورات وكل زاوية من زوايا الفعالية، وتستقبل زوارها يوميًّا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة وبـ6 فئات.. شاهد "الرياض ونتروندرلاند" تحتضن الأطفال من عمر سنة
سبق

سيكون بمقدور الأسر اصطحاب أطفالهم الصغار من عمر السنة، والاستمتاع سويًّا بفعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات موسم الرياض 2 التي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

وتفصيلًا: تم لأول مرة تخصيص "الركن السحري" المجهز بألعاب ممتعة وتشويقية أشبه بما تكون الحضانة الخاصة لكل ما يلبي احتياجات الطفل من عمر 1 - 8 سنوات، مجهز بمدربات حاضنات متخصصات في هذا المجال جميعهم من أياد وطنية سعودية.

وتحتوي منطقة "كوكوميلون"، وهي المنطقة المندرجة تحت مظلة "الركن السحري"، على ستة أركان من: مسرح، ومطبخ، وحضانة، ومدرسة، ومزرعة، وملعب، ولكل قسم محتواه الخاص بالطفل.

ويساعد الموظفون المتواجدون في الأركان الأطفالَ كافة؛ ففي المزرعة يساعدونهم بالتعلم على طريقة بناء القلعة الرملية وكيف تتم عملية الزراعة، أما بالنسبة للمطبخ فتساعد المعلمة الطفل أثناء تزيينه للحلويات لكي يهديها أحد أبويه، أيضًا تم توفير عدة آلات موسيقية تلفت نظر الأطفال، أما داخل الأكاديمية، فتتعاون المعلمة مع كل طفل يلعب دور كل من الدفاع المدني، والطبيب، والطائر، وغيرها من أدوار، فتسمح للطفل بالكشف عليها وتساعدهم في لبس هذه البدل، أما في المسرح فيقبل الأطفال عليه للعب بكل حماس ونشاط فيلعبون عدة ألعاب لها جوائز متعددة.

وقبل دخول الطفل إلى هذه المنطقة يتم تزويده بساعة مرفق بها رقم هوية ولي أمره بطريقة احترافية، فيمكن للأب متابعة تحركات ابنه عن طريق تطبيق تم تخصيصه لركن الأطفال بالهواتف الذكية مزودة بكاميرات مخصصة له، وعند الخروج يقوم الموظف بإتلاف الإسورة التي لبسها الطفل أثناء دخوله، وكذلك الإسورة الملبوسة في يد المرافق بحيث يتم تفادي لبسها من قبل أي شخص آخر.

وتهدف المنطقة المخصصة للطفل إلى زيادة الوعي وثقافته في تعلم جميع ما سيحتاجه في تعليمة الدراسي مستقبلًا وتأهليه بطريقة الترفيه بالتعليم بمجموعة من التجارب التطبيقية.

وتشمل المنطقة على جميع أنواع مبيعات الأطفال مخفضة عن سعر السوق بنسبة 30 %، أما من ناحية الأمن والسلامة فتم تأهيل المكان والأرضية حامية للطفل بجميع وسائل السلامة، ويشمل كل ركن على عددًا معينًا من الطاقة الاستيعابية، وتم تدريب جميع الكوادر العاملين المختصين بالمنطقة على كيفية التعامل مع الطفل بجميع الحالات.

يُذكر أن فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، وتشتمل على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق رئيسية صممت بلون يحاكي كل منطقة من الأرضية والديكورات وكل زاوية من زوايا الفعالية، وتستقبل زوارها يوميًّا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
03:45 PM

لأول مرة وبـ6 فئات.. شاهد "الرياض ونتروندرلاند" تحتضن الأطفال من عمر سنة

فيما يزود الصغير بساعة مرفق بها رقم هوية ولي أمره باحترافية لمتابعة تحركات ابنه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,559

سيكون بمقدور الأسر اصطحاب أطفالهم الصغار من عمر السنة، والاستمتاع سويًّا بفعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات موسم الرياض 2 التي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

وتفصيلًا: تم لأول مرة تخصيص "الركن السحري" المجهز بألعاب ممتعة وتشويقية أشبه بما تكون الحضانة الخاصة لكل ما يلبي احتياجات الطفل من عمر 1 - 8 سنوات، مجهز بمدربات حاضنات متخصصات في هذا المجال جميعهم من أياد وطنية سعودية.

وتحتوي منطقة "كوكوميلون"، وهي المنطقة المندرجة تحت مظلة "الركن السحري"، على ستة أركان من: مسرح، ومطبخ، وحضانة، ومدرسة، ومزرعة، وملعب، ولكل قسم محتواه الخاص بالطفل.

ويساعد الموظفون المتواجدون في الأركان الأطفالَ كافة؛ ففي المزرعة يساعدونهم بالتعلم على طريقة بناء القلعة الرملية وكيف تتم عملية الزراعة، أما بالنسبة للمطبخ فتساعد المعلمة الطفل أثناء تزيينه للحلويات لكي يهديها أحد أبويه، أيضًا تم توفير عدة آلات موسيقية تلفت نظر الأطفال، أما داخل الأكاديمية، فتتعاون المعلمة مع كل طفل يلعب دور كل من الدفاع المدني، والطبيب، والطائر، وغيرها من أدوار، فتسمح للطفل بالكشف عليها وتساعدهم في لبس هذه البدل، أما في المسرح فيقبل الأطفال عليه للعب بكل حماس ونشاط فيلعبون عدة ألعاب لها جوائز متعددة.

وقبل دخول الطفل إلى هذه المنطقة يتم تزويده بساعة مرفق بها رقم هوية ولي أمره بطريقة احترافية، فيمكن للأب متابعة تحركات ابنه عن طريق تطبيق تم تخصيصه لركن الأطفال بالهواتف الذكية مزودة بكاميرات مخصصة له، وعند الخروج يقوم الموظف بإتلاف الإسورة التي لبسها الطفل أثناء دخوله، وكذلك الإسورة الملبوسة في يد المرافق بحيث يتم تفادي لبسها من قبل أي شخص آخر.

وتهدف المنطقة المخصصة للطفل إلى زيادة الوعي وثقافته في تعلم جميع ما سيحتاجه في تعليمة الدراسي مستقبلًا وتأهليه بطريقة الترفيه بالتعليم بمجموعة من التجارب التطبيقية.

وتشمل المنطقة على جميع أنواع مبيعات الأطفال مخفضة عن سعر السوق بنسبة 30 %، أما من ناحية الأمن والسلامة فتم تأهيل المكان والأرضية حامية للطفل بجميع وسائل السلامة، ويشمل كل ركن على عددًا معينًا من الطاقة الاستيعابية، وتم تدريب جميع الكوادر العاملين المختصين بالمنطقة على كيفية التعامل مع الطفل بجميع الحالات.

يُذكر أن فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، وتشتمل على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق رئيسية صممت بلون يحاكي كل منطقة من الأرضية والديكورات وكل زاوية من زوايا الفعالية، وتستقبل زوارها يوميًّا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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