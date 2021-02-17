النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كدسة": يشدد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا وتحميل تطبيق  "توكلنا"

خلال لقائه الافتراضي مشرفي السلامة المهنية للمنشآت التدريبية بمنطقة مكة

شدّد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئات التدريب، وأكد أهمية تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والعمل على رفع الوعي الصحي بين المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التقنية بالمنطقة.

وأكد في اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم عن بعد بعنوان "تدريب آمن" في توجيهه لكل الكليات التقنية للبنين والبنات والاتصالات والمعاهد الثانوية الصناعية مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية للمنشآت التدريبية بالمنطقة ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على آلية التعامل وتطبيق العقوبات على مخالفي ومخالفات تلك الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بتحميل تطبيق (توكلنا) ومنع المتدرب من دخول المنشأة التدريبية إلا بوجود التطبيق.

من جهة أخرى أكد المهندس محمد سليمان حسين مشرف عام الصحة والسلامة المهنية بالمنطقة أهمية التدابير الوقائية والتعليمات والبرتوكولات واتباع التعاميم ورفع التقارير للإدارات المعنية أسبوعيًا، مشيرًا إلى جهود المنشآت التدريبية في الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية.

وكشف "حسين" أن اللقاء خرج بعدة توصيات من أهمها: استمرارية عقد مثل هذه اللقاءات بين مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة لتبادل الخبرات فيما بينهم، الاستمرار في رفد مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية بالدورات والبرامج التطويرية في مجال السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة، وتوحيد الخطط التنفيذية بين المنشآت التدريبية والتي تطلب من الجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كدسة": يشدد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا وتحميل تطبيق  "توكلنا"
سبق

شدّد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئات التدريب، وأكد أهمية تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والعمل على رفع الوعي الصحي بين المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التقنية بالمنطقة.

وأكد في اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم عن بعد بعنوان "تدريب آمن" في توجيهه لكل الكليات التقنية للبنين والبنات والاتصالات والمعاهد الثانوية الصناعية مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية للمنشآت التدريبية بالمنطقة ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على آلية التعامل وتطبيق العقوبات على مخالفي ومخالفات تلك الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بتحميل تطبيق (توكلنا) ومنع المتدرب من دخول المنشأة التدريبية إلا بوجود التطبيق.

من جهة أخرى أكد المهندس محمد سليمان حسين مشرف عام الصحة والسلامة المهنية بالمنطقة أهمية التدابير الوقائية والتعليمات والبرتوكولات واتباع التعاميم ورفع التقارير للإدارات المعنية أسبوعيًا، مشيرًا إلى جهود المنشآت التدريبية في الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية.

وكشف "حسين" أن اللقاء خرج بعدة توصيات من أهمها: استمرارية عقد مثل هذه اللقاءات بين مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة لتبادل الخبرات فيما بينهم، الاستمرار في رفد مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية بالدورات والبرامج التطويرية في مجال السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة، وتوحيد الخطط التنفيذية بين المنشآت التدريبية والتي تطلب من الجهات ذات العلاقة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:42 PM

"كدسة": يشدد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا وتحميل تطبيق  "توكلنا"

خلال لقائه الافتراضي مشرفي السلامة المهنية للمنشآت التدريبية بمنطقة مكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,405

شدّد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئات التدريب، وأكد أهمية تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والعمل على رفع الوعي الصحي بين المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التقنية بالمنطقة.

وأكد في اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم عن بعد بعنوان "تدريب آمن" في توجيهه لكل الكليات التقنية للبنين والبنات والاتصالات والمعاهد الثانوية الصناعية مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية للمنشآت التدريبية بالمنطقة ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على آلية التعامل وتطبيق العقوبات على مخالفي ومخالفات تلك الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بتحميل تطبيق (توكلنا) ومنع المتدرب من دخول المنشأة التدريبية إلا بوجود التطبيق.

من جهة أخرى أكد المهندس محمد سليمان حسين مشرف عام الصحة والسلامة المهنية بالمنطقة أهمية التدابير الوقائية والتعليمات والبرتوكولات واتباع التعاميم ورفع التقارير للإدارات المعنية أسبوعيًا، مشيرًا إلى جهود المنشآت التدريبية في الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية.

وكشف "حسين" أن اللقاء خرج بعدة توصيات من أهمها: استمرارية عقد مثل هذه اللقاءات بين مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة لتبادل الخبرات فيما بينهم، الاستمرار في رفد مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية بالدورات والبرامج التطويرية في مجال السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة، وتوحيد الخطط التنفيذية بين المنشآت التدريبية والتي تطلب من الجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة