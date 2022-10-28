شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لأمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب، وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.